Gli ospiti vincono 2-0. Giana, partenza falsa per Espinal. Il Trento sfonda nella ripresa
GORGONZOLA (Milano) Dopo la netta sconfitta nel primo turno di Coppa Italia contro l’Atalanta U23, la Giana cede il passo anche...
GORGONZOLA (Milano)Dopo la netta sconfitta nel primo turno di Coppa Italia contro l’Atalanta U23, la Giana cede il passo anche nella prima di campionato, in casa contro il Trento. Due a zero il risultato in finale in favore della formazione ospite, che passa per due volte nella ripresa. I padroni di casa rischiano di capitolare già nel primo tempo quando Dalmonte va due volte vicino alla rete, la seconda fermato a tu per tu con Mazza. Tabbiani si gioca anche la carta di una revisione FVS per un presunto fallo di mano di Nelli in area, ma l’arbitro gli dà torto. Il Trento deve quindi attendere dopo l’intervallo, quando passa al 3’ con Capone, che su cross di Dalmonte segna di potenza. I cambi di Espinal non portano gli effetti sperati e i trentini passano ancora con Triacca, che sfrutta un batti e ribatti in area per allungare le distanze. Nel finale di partita c’è il tempo anche per un gran tiro di Chinetti che sfiora il tris cogliendo la parte alta della traversa.
GIANA ERMINIO-TRENTO 0-2 (0-0) Marcatori: 3’ st Capone, 25’ st Triacca. R.S.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su