Gli spogliatoi. Colavitto deluso:: "Sconfitta pesante, serve riflettere»

Nel dopo partita Gianluca Colavitto fotografa così la sconfitta: "E’ quello che, purtroppo, succede nel calcio. Certamente si può subire un gol, però poi devi comunque stare in campo. Dispiace perché il primo tempo lo abbiamo giocato come lo avevamo preparato, forse dovevamo rientrare nello spogliatoio con più gol di vantaggio. Una sconfitta che mi fa capire tante cose. C’è un intimo, una parte molto segreta dei giocatori, su cui lavorare, e tanto. Dispiace per come sono andate le cose, poi ci si mettono anche gli episodi che vanno a influire sul risultato, dovevamo segnare noi il 3-2, magari quella palla è entrata, e invece abbiamo preso il gol avversario. Il secondo tempo è andato tutto a favore loro". Ancora Colavitto sul match e sul peso di una sconfitta del genere: "Sono sconfitte pesanti che possono incidere all’interno di uno spogliatoio un po’ fragile, bisogna lavorarci e andare a toccare le corde giuste. Nella ripresa ci sta che subisci il gol e che perdi qualche certezza, ma noi ne abbiamo perse troppe. Nel primo tempo siamo stati dominanti e allora bisogna capire perché abbiamo perso certezze, una partita che potevamo portare a casa cercando di essere più sereni". Ancora Colavitto sugli aspetti mentali di questo ko: "Ci sono tante cose positive in questa partita – prosegue –, e di negativo i tre gol, le certezze perse, dei piccoli regali fatti all’avversario. Tutti dovranno farsi un esame interiore e tirare fuori l’aspetto positivo di ciascuno. Sono ragazzi che mi hanno accolto in maniera positiva e che stanno dando tanto. Mi auguro che sia una caduta che ci possa far riflettere e dare quella forza per andare avanti e non mollare. Riguardo ai cambi ho cercato di muovere qualcosa all’interno del gruppo, a volte va bene, a volte meno. La sostituzione di Paolucci è stata una scelta tattica".

g. p.