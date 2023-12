Gli spogliatoi. Protti ci crede:: "Nessuno avrebbe puntato su di noi»

Mister Stefano Protti è intervenuto dopo il pareggo contro la Torres, parlando anche dell’arbitraggio e del mancato rigore su Tilli: "Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi, chi ha giocato, chi è rimasto in panchina, chi è entrato e chi non è con noi per varie ragioni. Alle 13.50 di oggi in tutta Italia non c’era nessuno che avrebbe scommesso su una partita del genere della Fermana. Un’impresa che ci è stata anche dimezzata, meritavamo qualcosa in più. Senza stare a piangere, ma all’evidenza non ci si può sottrarre. Ci sono state delle decisioni assurde contro questa squadra. Siccome abbiamo una dignità e anche noi partecipiamo a questo campionato, non devono toglierci quello che meritiamo, almeno questo". L’allenatore lancia anche qualche frecciata alla proprietà: "Abbiamo bisogno di chiarezza: siamo presenti, ci alleniamo, ma bisogna che chi ci gestisce dia dei segnali importanti perché questa squadra se li merita. Si perde molto tempo a parlare di cose che non servono alla squadra. Leggo della società che è in vendita e di gente che vuole acquistarla, si vede che chi ci gestisce non ha la forza per poterci gestire o per poterci aiutare ad arrivare fino alla fine. C’è poca chiarezza, secondo me, già da luglio". Un po’ quello che recriminano i tifosi dalla fine della scorsa stagione: "Alla gente che è venuta oggi volevamo regalargli qualcosa: ce l’abbiamo fatta a metà ma possono essere orgogliosi". Venendo al match: "Senza fare una grande partita non pareggi contro la Torres. Abbiamo avuto un ritmo e un’aggressività importante contro una super squadra. Ora dobbiamo dare continuità se vogliamo credere all’impresa salvezza. Ma è la dimostrazione che siamo sul pezzo, lavoriamo seriamente e cerchiamo di migliorare quello che possiamo. Ci aspettiamo miglioramenti anche altri. Oggi abbiamo fatto tante scelte diverse e la risposta è stata ottima".

