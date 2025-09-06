Gli ultimi movimenti di mercato. La Vis Nova rinforza la difesa con Leonardo Poggio. A Lissone si punta sulla saracinesca Merlino. Per il Biassono c’è il ritorno in attacco di Meroni

Ancora movimenti di mercato in Brianza. In Eccellenza new entry per la difesa della Vis Nova. Il direttore sportivo Giuseppe Zora pesca dalla Speranza Agrate un rinforzo settembrino per la compagine a disposizione di mister Raspelli: si tratta di Leonardo Poggio, classe 2002, che dopo aver iniziato la preparazione ad Agrate sposa il progetto giussanese guadagnando di fatto una categoria. L’anno scorso era al Castello Città di Cantù. Poggio conosce già la massima serie regionale, avendo difeso i colori della Pontelambrese.

Movimenti in entrata anche a Lissone, che aggiunge alla sua batteria di portieri un giovane classe 2006 proveniente dal Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Nicola Merlino, che ha iniziato il suo percorso nel calcio nelle giovanili della Pro Fagagna, per poi vestire la maglia dell’Udinese nelle categorie Under 16 e Under 17. Successivamente ha giocato negli Juniores Nazionali del Cjarlins Muzane e, nell’ultimo anno e mezzo, è tornato al Pro Fagagna, alternandosi tra Juniores ed Eccellenza in prima squadra.

In Prima Categoria nuovo tassello per il Biassono, che aggiunge ad un roster già estremamente competitivo l’attaccante classe 1995 Riccardo Meroni. Si tratta di un ritorno, avendo indossato i colori rossoblù già dal 2022 al 2024. Le sue migliori stagioni sono state quelle con la Concorezzese (18 reti in Promozione nel 2016-17) e poi con la Football Leon (15 volte a segno in Prima Categoria). Meroni ha giocato anche nella Trezzanese e con la Dipo Vimercate.

Ro.San.