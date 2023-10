Gol dell’ex, errore all’ 85’. Il San Donato si fa male

Poggibonsi

1

San Donato Tavarnelle

0

POGGIBONSI (4-3-3) Pacini 6,5; Rocchetti 6, Cecchi 6, Borri 6,5, Ceccherini 6 (63’ Di Paola 6); Camilli 6,5, Marcucci 6 (57’ Barbera 6), Mazzolli 6; Mencagli 6,5 (80’ Saccardi s.v.), Bellini 6 (52’ Motti 6,5), Bartolozzi 6 (73’ Bigozzi 6). All.: Calderini 6,5.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3) Campinotti 6; Sichi 6,5, Nobile 6, Burato 6,5 (81’ Neri s.v.), Diana 6; Marianelli 6 (75’ Belli 6), Borghi 6 (71’ Papalin 6), Giubbolini 6; Gjana 6 (66’ Seghi 6), Lucatti 6,5 (71’ Panicucci 6), Bellini 6. All.: Collacchioni.

ARBITRO Alessandro Pizzi di Bergamo.

MARCATORI 61’ Mencagli

NOTE ammoniti Bellini, Camilli, Marcucci, Ceccherini, Pacini, angoli 2-9

POGGIBONSI Torna allo Stefano Lotti di Poggibonsi il San Donato Tavarnelle dove due anni fa la vittoria per 2 1 gli aveva spianato la strada per la serie C. Ma stavolta è uscito sconfitto grazie una rete dell’ex Mencagli e a un rigore calciato alto da Bellini. Ma veniamo alla cronaca. Al 16’ i giallorossi di Poggibonsi potrebbero andare in vantaggio: Sichi salva sulla linea di porta. Al 18’ risponde il San Donato Tavarnelle, traversone dalla destra di Burato, Lucatti prova a intervenire ma non trova la deviazione. Al 32’ ancora Lucatti entra in area, calcia ma la conclusione finisce alta sopra la porta difesa da Pacini. Il San Donato Tavarnelle di Collacchioni (nella foto) sembra prendere coraggio. Ma il primo tempo si conclude sullo zero a zero. Nella ripresa al 48’ i gialloblu chiantigiani vanno vicini al gol: Lucatti stacca di testa su angolo di Burato, la palla va fuori di un soffio.

Al 58’ Pacini devia in corner un tiro di Lucatti. Ma al 60’ si sblocca la partita. Contropiede del Poggibonsi, Mazzolli serve Mencagli che sotto misura non sbaglia. Al 67’ Seghi calcia vero la porta, ma Pacini sventa sopra la traversa. Lo stesso Seghi, all’ 85’ conquista un calcio di rigore che Bellini sbaglia malamente. La gara finisce qui. Intanto oggi alle 14,30 al "Del Buffa" si gioca Figline-Grosseto, arbitro Pone di Nola.

Andrea Settefonti