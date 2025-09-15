GOL E POLEMICHE AL "BORGIONI». Pontevalleceppi Ripa beffato. Santa Sabina, pari in rimonta

PONTEVALLECEPPI RIPA

2

SANTA SABINA

2

PONTEVALLECEPPI RIPA: Cucchiararo, Ferri, Sallaku, Zmejkoski, Kamwa Pamen, Barbarossa, Benedetti, Akhigbe, Simeone, Noudem Jague. A disp.: Ruffolo, Bazzarri, Siculi, Rovito, El Mohtarim, Jemi, De Gioia, Burchini, Dan. Fioretti. All.: Dav. Fioretti.

SANTA SABINA: Alunni, Bardani, Guerri, Preacido Gomez, Fiorucci, Tardioli, Fiorindi, Bietta, Raccichini, Vazzana, Bura. A disp.: Barchiesi, Fabbi, Iachettini, Paciosi, Ceppitelli, Miccioni, Milletti, Santanicchia, Tiacci. All.: Rossi.

Arbitro: Dionigi di Terni (Nardoni di Gubbio e Ricci di Perugia).

Marcatori: 22’ pt Simeone (P), 7’ st Akhigbe (P), 20’ st Bardani (S), 30’ st Bura (S).

NOTE: espulso al 18’ st Benedetti (P). Spettatori 150 circa. Recupero: pt 2’, st 5’.

Tanti gol, pareggio e polemiche al "Borgioni" tra Pontevalleceppi Ripa e Santa Sabina. La partita finisce 2-2 con i padroni di casa che si portano sul 2-0, poi restano in dieci e si vedono rimontati. Pontevalleceppi Ripa in vantaggio dopo 22 minuti quando Simeone trova il terzo gol nelle ultime tre partite, portando avanti i suoi. In avvio di ripresa Akhigbe fa 2-0. Sembra finita ma al 63’ l’arbitro Dionigi di Terni estrae il rosso diretto ai danni di Benedetti. Biancorossi in dieci e il Santa Sabina prende coraggio. Prima Bura, al 65’, realizza il 2-1, poi, al 75’ sempre Bura insacca la rete del 2-2

che fa esplodere di gioia i rossoblù. Nel finale c’è il forcing del Santa Sabina

che ci prova e sfiora addirittura una vittoria che avrebbe avuto dell’incredibile.