Gol e spettacolo (3-3). Pari pirotecnico al Laureti fra Olympia e A. Bmg. Sei reti tutte nella ripresa
OLYMPIA THYRUS 3 ATLETICO BMG 3
OLYMPIA THYRUS (4-3-1-2): Federici C. ; Kola, Federici A., De Santis, Dita; Grassi (21’ st Bernardini), Jobarteh, Sugoni N.(38’ st Siragusa); Poggi; Gesuele, Sugoni Mat. (40’ st Franceschini). A disp. Quaranta, Sbarzella, Capotosti, Alivernini, Kuqi, Angeli A. A All. Sugoni Mar.
ATLETICO BMG (4-4-2): Battistelli; Cerboni (40’ st Bigarelli), Maselli, Gonzalez, Malizia (27’ st Santoni); Giustini (27’ st Valentini), Auricchio (19’ st Passaquieti), Menchinella, Cavitolo (19’ st Tapia); Petterini, Dantraccoli. A disp. Carnevali, Burlarelli P., Burlarelli L., Rinalducci. All. Proietti
ARBITRO: Baha di Città di Castello (assistenti Servili e Mancini di Terni)
RETI: 10’ st Kola (O), 25’ st Dantraccoli (A), 29’ st Gonzalez (A), 31’ st Gesuele (O), 34’ st Bernardini (O), 41’ st Bigarelli (A)
NOTE: spettatori 100 circa; espulso al 34’ st mister Proietti per proteste.
