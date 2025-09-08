Gol e spettacolo, è un grande Foligno. Travolto al Blasone il Montevarchi

Foligno 4

Aquila Montevarchi 2

FOLIGNO 4-3-3: Rossi Qendro, Grea, Schiaroli, Falasca (42’ st Marchetti); Pellegrini, Ceccuzzi, Settimi (48’ st Cottini); Khribech (39’ st L. Bocci), S. Tomassini, Sylla (21’ st Pupo Posada). A disp.: Di Loreto, Cichy, Bevilacqua, Bosi, Caccavale. All.: Manni.

AQUILA MONTEVARCHI 4-4-1-1: Giusti; Casagni, Siniega, Bassano, Cecconi; Boncompagni (38’ st Simoni), Iacullo (23’ pt Galeota), Lovari (16’ st E. Tomassini), Galastri; Kondaj; T. Bocci (22’ st Tatti). A disp.: Failli, Bigazzi, Cocci, Menchetti, Mattei. All.: Marmorini.

Arbitro: Benestante di Aprilia

Reti: 13’ pt Khribech (F), 34’ pt Boncompagni (M), 36’ pt Ceccuzzi (F), 10’ st Tomassini (F), 16’ st rig. T. Bocci (M), 44’ st Marchetti (F).

Note: spettatori 1500 circa. Ammoniti: Khribech (F), Iacullo, Kondaj, E. Tomassini (M)

FOLIGNO – Gol, spettacolo in campo e sugli spalti. Il Foligno festeggia così il successo contro il Montevarchi. Prestazione maiuscola della squadra di casa, brava a dirigere le operazioni, che arriva sempre prima sulla palla in virtù di in pressing a tutto campo. Ingredienti che hanno scombussolato i piani dei toscani arrivati al Blasone con l’intenzione di strappare almeno un risultato positivo. Non ci sono riusciti perché il Foligno nella partita di esordio in campionato di serie D ha confermato di avere una buona condizione atletica e una personalità che lascia ben sperare per il futuro. "Miglior esordio non poteva esserci. Sono soddisfatto – ha spiegato nel dopo partita Alessandro Manni - per il risultato e per la prestazione, offerta in particolare nel primo tempo che ha fatto divertire la massiccia presenza di pubblico sugli spalti che ho l’obbligo di ringraziare. Prestazione, forse la migliore da quando sono sulla panchina del Foligno. Ho ringraziato i ragazzi per il successo e per il gioco espresso. Certo dobbiamo migliore perché nelle due occasione dei gol del Montevarchi – ha concluso il tecnico Manni – possiamo e dobbiamo essere più attenti". Il Foligno è partito a ritmo altissimo e al 13’ è riusciti a sbloccare il risultato con Khribech che si fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Al 34’ il pareggio toscano con Boncompagmi che ha approfittato di una leggerezza nelle retrovie e penetrato in are e ha trovato l’angolino destro imprendibile per Rossi. Passano appena due minuti e Ceccuzzi con un tiro dalla distanza non lascia scampo a Giusti, Il 3 – lo firma Tomassini di testa. Partita chiusa? Non perché al 16’ da una spinta in area il direttore di gara indica il dischetto, rigore che Bocci non sbaglia. Al 44’ dopo una conclusione di Pupu Posada a realizzare il poker ci penza Marchetti appena entrato che infila Giusti da pochi passi.

Carlo Luccioni