Griezmann contro la Uefa dopo Grecia-Francia: "Devono fare di più"

Atene, 22 novembre 2023 - L'ultima partita del gruppo B per le qualificazioni a Euro 2024 ha messo di fronte la già qualificata Francia contro la Grecia. I bleus, sicuri del primo posto nel girone, vogliono vincere per chiudere da imbattuti, mentre gli ellenici, anche loro già sicuri del terzo posto, vogliono togliersi la soddisfazione di fermare una delle squadre più forti del mondo. Dopo un palo clamoroso da due passi di Antoine Griezmann, a sbloccare il match della OPAP Arena ci pensa l'attaccante del PSG Randal Kolo Muani che, a tre minuti dall'intervallo, riceve dalla sponda di Giroud e batte Vlachodimos. Nella ripresa però sale di intensità la squadra di Gerard Nus e al 56' capitan Bakasetas batte Maignan con un sinistro al volo da fuori area. Passano solo 5 minuti e Giannoulis fa una magia contro Koundè, entra in area, appoggia dietro per Ioannidis che fa 2-1. La Francia si riprende e con una siluro di Fofana al 63' pareggia subito i conti. A due minuti dalla fine arriva poi l'episodio che ha fatto infuriare Griezmann: Coman se ne va sulla corsia di destra, entra in area, cerca il cross basso in mezzo deviato da Konstantelias, la palla attraversa l'area di rigore e poi viene allontanata dalla difesa. Rivedendo le immagini, però, appare evidente come il pallone abbia rimbalzato abbondantemente dentro la porta difesa da Vlachodimos, ma né l'arbitro né il guardalinee hanno dato il gol alla squadra di Deschamps. Un dettaglio decisivo, che non ha portato alla convalida del gol, è che in queste partite di qualificazione non è presente la Goal Line Technology, dunque il direttore di gara non viene avvisato sul proprio orologio nel caso in cui la palla abbia varcato completamente la linea di porta. Al termine della partita, l'attaccante dei transalpini e dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann ha voluto mandare un messaggio chiaro alla Uefa: "Cos'è mancato per non finire il girone a punteggio pieno? La goal line technology! Servono dei soldi per installarla, qui non ce l'hanno fatta. Non abbiamo saputo se fosse gol oppure no; forse la Uefa deve fare un po' di più, se vuole che giochiamo così tanto la tecnologia serve". Non ha usato mezzi termini Griezmann, ritenendo inaccettabile che sia mancato un elemento fondamentale come questo supporto tecnologico in una partita tra nazionali, ricordando anche che la Uefa dispone di un discreto budget per poter essere efficiente in tutti i campi. Ad Atene però la goal line technology non era presente e, con un gol regolarissimo non assegnato agli ospiti, alla Grecia rimane la soddisfazione di aver fermato sul 2-2 i galletti, mentre alla Francia l'amaro in bocca per non aver chiuso a punteggio pieno il proprio girone di qualficazione. L'attaccante classe 1991, durante l'intervista, ha anche tirato le somme del 2023 della Francia e le ambizioni per il prossimo europeo: "Un bilancio del 2023? Molto positivo, dobbiamo continuare così. Sappiamo che questa squadra può andare molto avanti agli Europei, dobbiamo andare avanti, prepararci e lavorare sul campo. Faremo di tutto per provare a vincere il torneo".

Griezmann tra Nazionale e mercato: è nel mirino dello United

Non solo Nazionale per Antoine Griezmann, ma anche tanti rumors di mercato. L'attaccante dell'Atletico pare sia finito nei radar della Premier League, più precisamente del Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, visti i recenti tentennamenti sul rinnovo del contratto con la squadra della capitale spagnola, Griezmann si starebbe guardando intorno. Una squadra molto interessata sarebbe proprio il Manchester United di Erik Ten Hag, che potrebbe valutare l'acquisto del giocatore nella prossima finestra estiva. Quasi del tutto escluso un suo addio già a Gennaio, con l'Atletico che sarà ancora impegnato in Champions League e nella corsa al titolo della Liga, al momento i Colchoneros sono quarti a 28 punti a -6 dal Girona capolista.