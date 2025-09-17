Grifo, nuova tegola prima del tour de force. Manzari ko, Lewis intanto "lascia" Perugia

Piove sul bagnato in casa biancorossa in vista di un tour de force che dovrà chiudersi con punti importanti nelle casse del Perugia. Già, perché "gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il calciatore Giacomo Manzari hanno evidenziato una lesione muscolare al compartimento adduttorio della coscia destra – fa sapere il Perugia – L’atleta ha già iniziato il percorso di recupero e verrà monitorato quotidianamente".

Questo vuol dire che l’esterno arrivato dal Bari dovrà fermarsi per almeno quindici-venti giorni. Quindi salterà le prossime tre partite in una settimana, poi con molta probabilità anche quella del 5 ottobre sul campo del Carpi.

Comunque è il presente che conta e preme: i biancorossi di Vincenzo Cangelosi sono chiamati al riscatto immediato nelle prossime tre gare ravvicinate, venerdì e martedì con due neo promosse (Ravenna fuori e Sambenedettese in casa ) e poi con la Pianese ancora al Curi sabato 27. Nel confronto tra Cangelosi e Meluso al termine della gara, persa, con l’Ascoli, potrebbe essere stata affrontata anche la questione del modulo, soprattutto legato al fatto che il Perugia continua a non avere occasioni da gol con il tridente: non produce e non punge. L’allenatore potrebbe quindi anche prendere in considerazione l’ipotesi di schierare due punte, con Montevago meno isolato in attacco. Un’idea che potrebbe essere presa in considerazione, insieme alla difesa a tre.

A proposito di difensori, il Perugia si trova a corto di giocatori: l’infortunio di Riccardi (ne avrà per un paio di mesi) costringe i difensori agli straordinari, alla luce soprattutto delle sfide ravvicinate.

Anche perché Lewis non c’è mai stato in questa stagione, come in quella passata e non se ne parla per il momento. Il difensore, infatti, ha lasciato Perugia e sarebbe rientrato in Olanda. Nei prossimi giorni se ne saprà di più sulle reali condizioni del calciatore.