Grifo, una squadra di indisponibili. Le (poche) soluzioni di Zauli per la Vis

Con la lista dei giocatori indisponibili Lamberto Zauli potrebbe fare una squadra niente male. Anzi, piuttosto competitiva. Otto giocatori che, quando disponibili, sono stati quasi sempre impiegati dal primo minuto. In difesa sono out Mezzoni e Yabre per le fasce, Angella, Riccardi e Lewis per il pacchetto centrale. In mezzo al campo niente da fare per Di Maggio, fuori dai giochi anche Lisi e Seghetti. Con Kanoute che, con molta probabilità, strapperà la sua prima convocazione con la maglia biancorossa ma che sarà forse proponibile solo in corsa.

Ci sarà da stringere perché alla fine del mese dovrebbe tornare il sereno. Lewis si sta preparando al rientro che, ad essere ottimisti, potrebbe avvenire i primi di febbraio, stesso periodo di tempo servirà a Mezzoni e così pure a Di Maggio. Yabre potrebbe avere l’ok già per la prossima partita di Lucca, così come Kanoute tra dieci giorni sarà un giocatore diverso con oltre una settimana di sedute insieme alla squadra. Mentre per quanto riguarda Lisi, a Lucca sarà disponibile visto che salta la gara di domani sera per squalifica. Numeri alla mano, Zauli contro la Vis Pesaro di Stellone può solo lavorare sulle scelte a centrocampo, reparto che offre più soluzioni con Torrasi, Giunti, Broh, Bartolomei e l’ultimo arrivato in casa biancorossa, Joselito, che sta destando buona impressione in queste prime sedute di allenamento con la squadra.

Il Perugia, anche con gli uomini contati, proverà a dare seguito alla striscia positiva del Curi: il Grifo di Zauli ha conquistato tre vittorie e tre pareggi, successi con Arezzo, Campobasso e Carpi, pareggi con Ternana, Pianese e Pescara. In difesa ci saranno Leo e Giraudo sulle fasce, al centro del pacchetto arretrato spazio a Dell’Orco, con Plaia e Amoran in ballottaggio per una maglia. Capitolo centrocampo: due le soluzioni a disposizione del tecnico, il vertice basso con il regista e le due mezze ali, oppure i due mediani con il trequartista alle spalle della punta (come lo ha interpretato Di Maggio e nell’ultima circostanza Bartolomei). Nel caso in cui la scelta dovesse ricadere su Giunti, Torrasi e Broh, allora sarà un centrocampo a tre, con la squadra che si completerà con Cisco a destra, Matos a sinistra e Montevago attaccante centrale. Se invece Zauli dovesse scegliere ancora Bartolomei (per Broh) allora la squadra si schiererà come in occasione del match con il Rimini. Resta un allenamento, stamattina, per decidere la soluzione migliore per contrastare la Vis Pesaro di Stellone.