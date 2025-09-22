Guardiola e il catenaccio contro l'Arsenal: “Impossibile non farlo mai”

Manchester, 22 settembre 2025 – Il pareggio contro l'Arsenal non può lasciare pienamente soddisfatto il Manchester City. La partita si giocava all'Emirates Stadium e i gunners sono una delle squadre più forti del campionato: tornare da Londra con un punto sarebbe oro colato per quasi tutte le squadre di Premier League. Ma il Manchester City aveva i tre punti in tasca fino al 93', quando Martinelli ha deciso di rovinare la festa a Guardiola con il gol del pari. Dopo quasi tutta la gara in controllo grazie al gol di Haaland al 9', quindi, i citizens sono tornati alla casa base con un solo punto. La sfida di ieri era importantissima per le sorti del campionato e sia Guardiola che Arteta lo sapevano: il Liverpool ha vinto ancora contro l'Everton ed è balzato a quota 15 punti in classifica. Perciò, i tre punti sarebbero stati fondamentali per entrambe le squadre, per non perdere di vista i reds, ma per come si è messa la partita è chiaro che al triplice fischio è stato l'Arsenal a sorridere di più. Per portare a casa i tre punti, Guardiola ha deciso perfino di “sacrificare” il suo stile di gioco, adottando un modulo molto più difensivo del solito. Dopo il gol di Haaland, infatti, i citizens si sono chiusi in difesa, cercando in tutti i modi di contenere le azioni offensive degli uomini di Arteta, ma a ridosso del triplice fischio è arrivato il gol del pari di Martinelli, una doccia ghiacciata per Guardiola e i suoi. Nel post partita, in tanto hanno commentato lo stile di gioco ultra difensivo adottato dal tecnico dei citizens, che in conferenza stampa ha risposto in maniera perentoria: “Devo dimostrare di saper giocare anche in contropiede, una volta ogni dieci anni concedete anche a me di giocare così. Non è la prima volta che succede: in questi anni mi è capitato altre volte di usare le ripartenze, ricordate, per esempio, con Sané e Sterling? È chiaro che io preferirei non giocare mai così e non mi piace nemmeno ricordare queste cose, ma a questi livelli è impossibile non fare mai questo tipo di gioco”. Con il pari di ieri, il City sale a quota 7 punti, mentre l'Arsenal raggiunge Tottenham e Bournemouth a 10. Il Liverpool è in testa a quota 15 e, dopo appena 5 giornate, sta già programmando la fuga...