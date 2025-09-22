Acquista il giornale
  3. Guardiola e il catenaccio contro l'Arsenal: “Impossibile non farlo mai”

Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City dopo la partita contro l'Arsenal sulla fase difensiva della sua squadra

di MATTEO MEREU
22 settembre 2025
Manchester, 22 settembre 2025 – Il pareggio contro l'Arsenal non può lasciare pienamente soddisfatto il Manchester City. La partita si giocava all'Emirates Stadium e i gunners sono una delle squadre più forti del campionato: tornare da Londra con un punto sarebbe oro colato per quasi tutte le squadre di Premier League. Ma il Manchester City aveva i tre punti in tasca fino al 93', quando Martinelli ha deciso di rovinare la festa a Guardiola con il gol del pari. Dopo quasi tutta la gara in controllo grazie al gol di Haaland al 9', quindi, i citizens sono tornati alla casa base con un solo punto. La sfida di ieri era importantissima per le sorti del campionato e sia Guardiola che Arteta lo sapevano: il Liverpool ha vinto ancora contro l'Everton ed è balzato a quota 15 punti in classifica. Perciò, i tre punti sarebbero stati fondamentali per entrambe le squadre, per non perdere di vista i reds, ma per come si è messa la partita è chiaro che al triplice fischio è stato l'Arsenal a sorridere di più. Per portare a casa i tre punti, Guardiola ha deciso perfino di “sacrificare” il suo stile di gioco, adottando un modulo molto più difensivo del solito. Dopo il gol di Haaland, infatti, i citizens si sono chiusi in difesa, cercando in tutti i modi di contenere le azioni offensive degli uomini di Arteta, ma a ridosso del triplice fischio è arrivato il gol del pari di Martinelli, una doccia ghiacciata per Guardiola e i suoi. Nel post partita, in tanto hanno commentato lo stile di gioco ultra difensivo adottato dal tecnico dei citizens, che in conferenza stampa ha risposto in maniera perentoria: “Devo dimostrare di saper giocare anche in contropiede, una volta ogni dieci anni concedete anche a me di giocare così. Non è la prima volta che succede: in questi anni mi è capitato altre volte di usare le ripartenze, ricordate, per esempio, con Sané e Sterling? È chiaro che io preferirei non giocare mai così e non mi piace nemmeno ricordare queste cose, ma a questi livelli è impossibile non fare mai questo tipo di gioco”. Con il pari di ieri, il City sale a quota 7 punti, mentre l'Arsenal raggiunge Tottenham e Bournemouth a 10. Il Liverpool è in testa a quota 15 e, dopo appena 5 giornate, sta già programmando la fuga...

© Riproduzione riservata

