Gubbio a caccia del bis in trasferta a Pesaro. Iaccarino: "La vittoria ci dà fiducia e morale"

Non c’è neanche il tempo di festeggiare la vittoria interna con la Pianese che è subito tempo di pensare alla prossima gara. Si gioca infatti il turno infrasettimanale, che per il Gubbio si traduce nella trasferta di Pesaro, sul campo di una Vis quinta in classifica ma ferita nell’orgoglio dalla sconfitta subìta in rimonta a Carpi venerdì sera. Le giornate sono sempre meno, però, e non c’è tempo né modo di fare troppi calcoli: i rossoblù di mister Fontana hanno ormai praticamente messo in ghiaccio la questione salvezza, ma è ovvio che la squadra partiva con ben altri presupposti e non si può non provare a fare bella figura anche in un’eventuale post season. E allora l’1-0 con la Pianese può essere un ottimo punto di partenza per questo rush finale, come ha anche commentato il match winner Gennaro Iaccarino nella conferenza stampa: "È una vittoria importante perché ora avremo altre due partite ravvicinate e ci dà fiducia e morale che servono molto. Il gol è una soddisfazione personale ma sono contento soprattutto per la squadra". Una squadra che dimostrato anche di sapersi adattare alle varie partite e anche alle varie situazioni di gioco all’interno delle partite stesse, cambiando pelle a seconda dell’avversario che si trova davanti. Una caratteristica che potrebbe essere una delle armi in più a disposizione di Fontana e del suo staff per le partite rimanenti, a cominciare dalla trasferta di domani sera. Una partita tutt’altro che facile contro quella che con ogni probabilità è la sorpresa in positivo del girone B di Serie C di quest’anno, perché la rosa della Vis Pesaro è un ottimo amalgama di giocatori d’esperienza e giovani guidati da un ottimo allenatore come Roberto Stellone, che ha saputo valorizzare al meglio quasi tutti gli elementi a sua disposizione. Eppure i marchigiani non sono nel loro miglior periodo: l’ultima vittoria è arrivata sul campo del Perugia lo scorso 7 febbraio, ma da lì in poi due pareggi contro Sestri Levante e Pineto e due sconfitte: una, discussa, contro la Virtus Entella, e l’ultima a Carpi.