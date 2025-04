Gubbio ai playoff: sfida decisiva contro l'Arezzo per l'accesso alla Serie B

La sconfitta per 3-0 sul campo della SPAL ha sancito la chiusura di questa regular season per il Gubbio. I rossoblù, però, hanno avuto il merito – visto come si era messa la situazione – di qualificarsi ai playoff grazie all’undicesimo posto, che con la vittoria del Rimini in Coppa Italia di categoria ha permesso ai rossoblù l’accesso al mini torneo che decreterà l’ultima promossa in Serie B. La stagione, dunque, è tutt’altro che finita e i ragazzi di mister Fontana hanno approcciato ieri la settimana che li porterà alla sfida con l’Arezzo, prevista per domenica 4 maggio alle ore 20.

Dopo il giorno di riposo concesso lunedì, ieri hanno effettuato l’allenamento nel pomeriggio; oggi, invece, è prevista una doppia seduta (la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 15), mentre quelle di giovedì, venerdì e sabato, in cui verrà effettuata la rifinitura, si svolgeranno tutte alle ore 10. Tutte le sedute si terranno allo stadio Pietro Barbetti a porte chiuse. Attenzione al massimo, quindi, per prepararsi al meglio verso una gara dall’alto coefficiente di difficoltà: non solo perché il Gubbio, per passare il turno, dovrà per forza vincere entro i 90’ regolamentari, ma anche perché la squadra che si troverà di fronte, l’Arezzo, è una delle più in forma del campionato (5 vittorie nelle ultime 6) e dispone di una rosa di tutto livello.

Dalla sua parte, i rossoblù possono contare su una completezza di rosa finalmente guadagnata (c’è il solo Franchini come indisponibile, situazione praticamente mai avvenuta da inizio campionato) e sulla consapevolezza di non aver quasi niente da perdere. Insomma, una mente più libera e sgombra da "obblighi" di vittoria, un fattore che può ricondurre anche alla inaspettata sconfitta nel primo turno del girone dei playoff dello scorso anno, peraltro arrivata dopo una roboante vittoria proprio contro il Rimini, poi responsabile dell’eliminazione dei rossoblù nella post season.

Nel frattempo, ieri la squadra ha ricevuto la visita di Felice Parisi: uno dei calciatori più amati dalla tifoseria rossoblù, ha trascorso quattro stagioni a Gubbio con due campionati vinti consecutivamente.