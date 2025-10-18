Gubbio al Barbetti per ritrovare la vittoria. Di Carlo: "Serve una prestazione di alto livello"

È ora di tornare in campo per il Gubbio, che oggi al "Barbetti" alle 17:30 sfida il Guidonia Montecelio per ritrovare la vittoria ormai assente da quattro turni. Mister Di Carlo è consapevole dell’importanza di fare punti ma al contempo conosce gli avversari e avvisa i suoi: "Il Guidonia è la classica squadra che ha entusiasmo perché viene da un campionato vinto, hanno fatto una buona rosa ed è bravo Ginestra a far giocare la squadra in una certa maniera: vediamo che sono molto propositivi, attaccano con tanti uomini e se hanno 13 punti qualcosa sicuramente avranno di buono. Quindi bisogna essere bravi noi a esaltarci come collettivo perché contro il Guidonia ci vuole una prestazione di alto livello. Questo è il mio pensiero con l’obiettivo di raggiungere i tre punti perché questo è quello che vogliamo fare noi". Attenzione tattica, perché i laziali sono ben messi in campo, ma anche il giusto atteggiamento: "Dobbiamo cercare di fare la prestazione nel miglior modo possibile, cioè tirare fuori il furore agonistico, credere nel voler portar a casa i tre punti. Sono tutte quelle cose che a noi fanno la differenza, perché il Gubbio nasce in questo modo. Lo abbiamo visto precedentemente, l’abbiamo visto con l’Arezzo e voglio vedere la stessa intensità, la stessa voglia, la stessa fame con il Guidonia, perché sappiamo bene che bisogna esaltarsi come collettivo per raggiungere i tre punti". Non poteva mancare un commento su Murru, aggregato alla squadra da qualche giorno in fase di valutazione: "Intanto siamo contenti che è con noi Nicola, un ragazzo con una carriera alle spalle importante, ha saputo del bel gruppo che c’è qui e quindi ha avuto la possibilità di venire con noi, quindi se è venuto a venire con noi significa che ha trovato delle cose positive. Abbiamo conosciuto un grande professionista è un grande giocatore, poi si è aggregato a noi quindi diamo del tempo per cercare di capire se è una cosa che si possa fare". Capitolo formazione. Contro il Guidonia tornano tra i convocati Costa e Di Massimo, che potrebbero trovare spazio a gara in corso, mentre è ancora out Rosaia. Nel 3-4-1-2 Di Carlo non dovrebbe riservare particolari sorprese: Bagnolini tra i pali, Bruscagin, Signorini e Di Bitonto in difesa con Zallu e Tentardini sulle fasce. A centrocampo Carraro come regista e Djankpata come box-to-box, con Saber ad agire dietro le due punte Spina e Tommasini. Dubbi soprattutto in attacco, con La Mantia, Minta e Ghirardello che reclamano spazio.