Gubbio Arriva pure il primo squillo al Barbetti

GUBBIO 1 BRA 0

GUBBIO (3-4-1-2): Krapikas; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia, Carraro (st 35’ Conti), Podda (st 19’ Tentardini); Saber (st 25’ Djankpata); Spina (st 35’ Minta), Tommasini (st 19’ La Mantia). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Baroncelli, Bruscagin, Ghirardello, Niang.

BRA (3-4-2-1): Franzini; De Santis, Chiesa, Sganzerla; Cucciniello (st 23’ Dimatteo), Brambilla (st 39’ Di Biase), Tuzza (st 18’ Lionetti), Pautassi; Maressa (st 1’ La Marca), Baldini (st 18’ Minaj); Sinani. All. Nisticò A disp. Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Di Biase, Morleo, Campedelli, Rabuffi, Chiabotto, Chianese.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa (Hader-Rosania)

MARCATORI: st 12’ Di Bitonto

NOTE: corner 6-3; ammoniti: Cucciniello, De Santis, Djankpata, Dimatteo.

GUBBIO – Un gol, il primo tra i pro di Di Bitonto, che vale tre punti e la prima vittoria al "Barbetti" di quest’anno. Il Gubbio batte il Bra, mantiene l’imbattibilità in campionato e guarda al futuro con fiducia. La partita non è stata però così semplice, perché gli ospiti da subito si sono abbottonati a difesa del pareggio, cercando di ripartire quando possibile ma sfruttando male le chance avute, e i rossoblù anche a causa del caldo non hanno dimostrato la solita lucidità e velocità di gioco. Già da subito gli spazi centrali sono chiusi e il Gubbio cerca di sviluppare sugli esterni. All’11° la sponda di Tommasini favorisce il tiro di Rosaia, finito fuori, poi al 39° il cross di Zallu dalla destra viene prolungato da Spina verso Tommasini che in spaccata manda a lato. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la ripresa non offre grandi spunti in tal senso. Al 51° Krapikas salva il risultato: Brambilla in contropiede trova il varco giusto per Sinani che a tu per tu con il portiere rossoblù viene fermato in uscita. Il match si sblocca al 57°. Spina dalla bandierina trova la testa di Di Bitonto sul secondo palo, che con una precisa incornata la mette all’angolino. Tre minuti dopo Saber cerca il destro di prima dal limite ma manda alto. Il Gubbio prova a gestire e al 78° Krapikas è ancora bravo a chiudere lo specchio a Dimatteo, poi nel lunghissimo recupero Minta sciupa sull’ottimo servizio di La Mantia.

Federico Minelli