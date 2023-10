Gubbio, beffa allo scadere. Guccione lancia l’Arezzo

AREZZO

AREZZO (4-3-3): Borra, Montini, Masetti (42’ st Iori), Risaliti, Coccia, Bianchi (1’ st Foglia), Mawuli, Settembrini, Pattarello (37’Guccione), Gucci (26’ st Kozak), Gaddini (26’ st Chiosa) A disp: Ermini, Landucci, Lazzarini, Damiani, Zona, Castiglia, Poggesi, Crisafi Allenatore: Indiani

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel, Portanova, Signorini, Pirrello, Morelli, Mercati, Chierico, Mercadante (45’ st Frey), Bulevardi, Spina (40’ st Rosaia), Udoh (40’ st Montevago) A disp: Greco, Tozzuolo, Corsinelli, Dimarco, Guerrini, Di Gianni Allenatore: Braglia

ARBITRO Edoardo Gianquinto di Parma (Aletta – Abbinante) Quarto ufficiale: Ferrara

Reti: 43’ st Guccione

NOTE: Espulso Chierico e Portanova; ammoniti Risaliti, Coccia, Bianchi; Angoli 4-2 Recupero 1’+ 5’ Borra para un rigore a Mercadante.

AREZZO - Sconfitta beffarda per il Gubbio che perde nel finale ad Arezzo, in doppia inferiorità numerica, e dopo aver fallito un rigore con Mercadante e colpito una traversa con Spina. Braglia deve rinunciare agli squalificati Di Massimo e Casolari, ma recupera in extremis sia Udoh che Spina che completano il terzetto offensivo insieme a Bulevardi. Proprio Spina in avvio (5’) si guadagna una punizione dal limite che lo stesso trequartista calcia magistralmente stampando il pallone sulla traversa. Risponde l’Arezzo al 10’: Montini da fuori, Vettorel ci mette i pugni in bello stile. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti alzando la pressione. Prima Settembrini e poi Mawuli creano pericoli nell’area del Gubbio. Gli umbri si affidano alla vena di Spina, molto ispirato. Al 24’ pennella per Udoh che arriva con un attimo di ritardo alla deviazione sotto porta. Poco prima della mezz’ora annullato gol al centravanti eugubino per fuorigioco. Nuovamente pericoloso l’Arezzo al 36’ quando Gucci manca la conclusione dopo una manovra avvolgente. Prima dell’intervallo è lo stesso attaccante amaranto, da difensore aggiunto, a salvare i suoi togliendo di testa un pallone destinato all’incrocio. L‘avvio di ripresa è da cardiopalma. Al 54’ Foglia commette fallo da rigore su Udoh dopo un’uscita avventata di Borra, ma il portiere amaranto si riscatta alla grande neutralizzando il penalty di Mercadante. Sul comunale di abbatte un acquazzone: si gioca in mezzo a vento e pioggia battente. La ripresa diventa una battaglia. Nel finale il Gubbio resta addirittura in 9 per la doppia espulsione di Chierico e Portanova e a due minuti dalla fine l’Arezzo trova il gol partita con Guccione con un tiro cross che beffa Vettorel.