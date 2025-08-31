Gubbio, botta e risposta nel primo tempo. Pari al Barbetti con la Sambenedettese

GUBBIO 1 SAMBENEDETTESE 1

GUBBIO (3-4-2-1): Bagnolini; Di Bitonto, Bruscagin, Fazzi; Zallu, Djankpata, Carraro, Podda (st 31’ Signorini); Spina (st 15’ Niang), Minta (st 15’ Ghirardello); Tommasini (st 40’ La Mantia). All. Di Carlo. A disp. Kaprikas, Galli, Tentardini, Baroncelli, La Mantia, Sportolaro, Saber, Ghirardello, Conti, Niang.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi (st 34’ Battista); Toure, Alfieri (st 45’ Bongelli); Scafetta (st 1’ Paolini), Konatè, Marranzino (st 27’ Napolitano); Eusepi (st 45’ Sbaffo). All. Palladini A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Sbaffo, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Tataranni.

Arbitro: Vingo di Pisa (Rinaldi-Granata)

Marcatori: pt 19’ Tommasini, pt 45’ Toure

NOTE: corner 6-3; ammoniti: Djankpata, Alfieri, Podda, Toure, Zini; recupero: pt 3’; st 6’.

GUBBIO – Ci si aspettava una bella serata di sport e così è stato. Finisce 1-1 tra Gubbio e Samb, un pareggio che forse sta un po’ stretto agli eugubini ma che alla fine può accontentare l’ambiente rossoblù, soprattutto per la continuità di prestazione auspicata da mister Di Carlo alla vigilia. Il Gubbio fa la partita ma la Samb non resta a guardare e il primo tempo offre da subito emozioni: al 3° Scafetta manda a lato sul suggerimento di Marranzini, quattro minuti dopo è Bagnolini che vola e salva la punizione di Alfieri. Al 18° Tosi crossa da sinistra, Konatè sponda per Eusepi che da due passi si fa ipnotizzare da Bagnolini; sul ribaltamento di fronte Spina incanta e crossa dal limite, sul secondo palo incorna Zallu, Orsini salva ma nulla può sul tapin vincente di Tommasini. Il Gubbio ha l’inerzia dalla sua e va vicino al raddoppio: prima con la girata in area di Tommasini che si stampa sulla traversa e poi con il destro dal limite di Carraro respinto da Orsini. La Samb non molla, resta in partita e nel finale trova il giusto episodio. Al 41° Zini sfiora il palo di testa, poi al 45° Eusepi rifinisce un cross di Marranzino sul quale si avventa Toure, che di testa anticipa Bruscagin e batte Bagnolini. Nella ripresa cala l’intensità del match soprattutto per gli ospiti che concedono il pallino del gioco al Gubbio. Al 56° Spina incrocia il mancino ma Orsini mette in corner, dalla bandierina la tocca Eusepi favorendo Minta, la cui deviazione verso il centro è allontanata sulla linea dal portiere ospite. L’emozione più grande arriva al 65°: Carraro calcia da corner, Di Bitonto incorna e nonostante l’intervento di Orsini la palla sembra entrare: la squadra arbitrale non è dello stesso avviso, anche dopo la revisione all’FVS. La Samb rimette fuori la testa nel finale con il destro ravvicinato di Zini al 74° respinto da Bagnolini: da qui in poi nessun sussulto, finisce 1-1.

Federico Minelli