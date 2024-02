Gubbio da favola, espugnata Olbia al 90’. Di Massimo firma la vittoria su rigore

OLBIA

1

GUBBIO

2

OLBIA (4-3-1-2): Rinaldi; Arboleda (st 42’ Fabbri), Palomba, Motolese, Montebugnoli (st 31’ Mordini); Dessena (st 31’ Bianchimano), La Rosa, Cavuoti (pt 23’ Catania); Biancu; Ragatzu, Nanni. A disp. Van der Want, Zallu, Incerti, Scaringi, Mameli, Guidotti, Scapin. All. Gaburro

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli (st 32’ Calabrese), Tozzuolo, Signorini (st 15’ Pirrello), Dimarco; Rosaia, Brambilla, Bumbu (st 11’ Spina); Chierico (st 32’ Morelli); Di Massimo, Udoh (st 32’ Desogus). A disp. Vettorel, Guerrini, Mancini.

All. Braglia

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa (Lisi-Fumarolo)

Marcatori: pt 47’ Udoh, st 39’ Nanni, 45’ Di Massimo NOTE: corner 4-6; ammoniti: Bumbu, La Rosa, Nanni, Dimarco, Montebugnoli, Desogus, Motolese; espulso Biancu al 44’ st per proteste; recupero pt 3’; st 7’.

GUBBIO – Che la partita sarebbe stata difficile e che l’Olbia avrebbe dato l’anima per portare a casa un risultato positivo lo si sapeva, e così è stato. Il Gubbio torna dal “Nespoli” con tre punti d’oro, che rilanciano i rossoblù in classifica a quota 47 punti. La gara è compassata nelle prime battute, tanto che nel primo tempo le occasioni si contano sulle dita di una mano: al 22° ci prova Biancu che dalla distanza non centra lo specchio della porta. Il Gubbio, complici anche le assenze, fatica a costruire, ma al secondo dei tre minuti di recupero Udoh riceve in area dopo la sponda aerea di Rosaia e in girata di mancino buca Rinaldi e mette la sfera all’angolino. I ragazzi di Braglia vanno in vantaggio grazie al gol dell’ex, ma nella ripresa l’Olbia rientra in campo con determinazione. La prima vera chance arriva al 73°, quando Nanni impatta di testa ma manda a lato da posizione favorevole. Alla già complicata situazione dei rossoblù si aggiungono due infortuni: prima Signorini è costretto al cambio per un problema al polpaccio, poi Corsinelli deve uscire per un guaio alla caviglia. Braglia si dispone con il 5-4-1, il Gubbio si abbassa un po’ troppo e subisce il pareggio. All’84°, infatti, La Rosa colpisce da corner ma stampa il palo, sulla ribattuta, di testa, Nanni da pochi metri non perdona. Il merito dei rossoblù è di non arrendersi: all’88° Rosaia serve Morelli in area e Motolese lo stende: è calcio di rigore. Dal dischetto va Di Massimo che apre il destro, Rinaldi intuisce ma non arriva. Inutili gli assalti dei padroni di casa: si arriva al 99° prima del triplice fischio che libera la gioia dei rossoblù.