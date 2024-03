Gubbio, esame capolista: "Andiamo a giocarcela"

Oggi il Gubbio sfida la capolista. Le previsioni, sulla carta, sono tutte in favore dei bianconeri, ma nel calcio non c’è miglior certezza del verdetto del campo. Mister Braglia non vuole parlare di scontro al vertice, perché "I punti di distacco sono molti. Sarà una partita bella da giocare, andiamo lì per divertirci e per prepararci bene alle prossime partite che affronteremo. Giocheremo contro il Cesena: non possiamo lasciare spazi, ma al di là del loro valore noi dobbiamo fare la nostra partita e provare a rimanerci fino in fondo. Dobbiamo dimostrarci all’altezza dell’avversario, l’anno scorso in casa loro ci hanno letteralmente asfaltato, ci terrei a finire in un’altra maniera questa volta". Una squadra, il Cesena, che ha dimostrato di essere di un altro livello nel corso della stagione. Non c’è spazio per gli errori: "Se vai sotto ritmo con loro non c’è nessuna possibilità di portare a casa qualcosa. Hanno qualità enorme, è una partita difficile sulla carta ma noi dobbiamo essere all’altezza, anche se non cambiamo il nostro modo di preparare una partita in base all’avversario. Andremo a giocarcela, con il sorriso e con la giusta cattiveria: abbiamo dei ragazzi bravi e vogliono continuare a dimostrarlo". Chiusura sugli infortunati: "Non so se recuperiamo qualcuno. Non voglio rischiare un giocatore per poi perderlo nuovamente per un mese". Il riferimento era a Mercadante. Niente da fare invece per Spina, che starà fuori probabilmente da qui fino alla fine della regular season. Mercadante dovrebbe essere sostituito da Dimarco o Corsinelli, con Morelli che andrebbe a coprire la fascia destra. Ballottaggio anche tra Bernardotto e Chierico, con Di Massimo sulla trequarti.

(4-3-1-2): Vettorel; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu; Chierico; Di Massimo, Udoh.