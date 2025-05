Gubbio fuori dai playoff: Degli Esposti annuncia l'addio, Notari pianifica il futuro

GUBBIO - L’eliminazione dai playoff per mano dell’Arezzo ha sancito la fine della stagione sportiva per il Gubbio. Se quello appena trascorso è stato un anno altalenante, caratterizzato da infortuni e poco entusiasmo, sono pronti ad arrivare cambiamenti; il primo annuncio è arrivato già nella serata di domenica da parte del diesse Alessandro Degli Esposti: "Il mio contratto è in scadenza a giugno e il mio percorso finirà, il mio futuro sarà altrove. Ringrazio tutti e sono molto orgoglioso di aver lavorato qui, gli obiettivi che mi erano stati chiesti sono stati raggiunti. Mi era stata chiesta infatti di mantenere la categoria, attraverso minutaggio e capitalizzazione di buoni giocatori, per cui ringrazio gli staff tecnici che si sono alternati, i calciatori e le persone con cui ho condiviso questa esperienza. Auguro al Gubbio, alla società e ai suoi tifosi un futuro radioso". Il presidente Sauro Notari ha commentato così la stagione appena conclusa e la decisione del direttore sportivo: "Si è chiusa la nostra stagione e voglio ringraziare tutti, aver raggiunto i playoff per il quarto anno consecutivo è un risultato che ci rende fieri. Degli Esposti? Le nostre strade si divideranno a fine stagione, credo che sia la soluzione migliore per entrambi, la società ringrazia il direttore Degli Esposti per la professionalità dimostrata in questa stagione ma ritengo che non ci fossero le condizioni per proseguire insieme". E prosegue: "A breve ci metteremo al lavoro per garantire un futuro roseo a questo club, è prematuro ogni discorso relativo al nome del nuovo direttore, non voglio assolutamente sbagliare ed è per questo che non voglio affrettare la scelta anche se a me non piace stare con le mani in mano e spero pertanto di individuare nel minor tempo possibile il profilo migliore per il nostro club".

Federico Minelli