Gubbio: Gaetano Fontana lascia la guida tecnica, Mauro Leo nuovo diesse

GUBBIO – Gaetano Fontana non è più l’allenatore del Gubbio. Questa la decisione ufficiale, maturata nel weekend dopo svariati incontri che andavano avanti ormai da settimane, da parte di Sauro Notari, presidente della società rossoblù, che ringrazia il tecnico calabrese "per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto nella seconda parte della stagione 24-25, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera". Nonostante i playoff conquistati, dunque, le strade tra il Gubbio e Fontana si separano definitivamente, con ogni probabilità per una differenza di vedute che spaziano dal mercato alle strutture di allenamento: insomma, non c’erano le condizioni per proseguire insieme.

Per la seconda stagione consecutiva, quindi, i rossoblù cambiano sia il diesse che la guida tecnica. Se il primo è stato già individuato in Mauro Leo, che dal primo luglio ricoprirà ufficialmente la carica, il secondo deve ancora essere scelto. E di certo Leo non è rimasto a guardare nel periodo in cui Notari e Fontana cercavano un accordo, poi mancato: sul taccuino del nuovo direttore sportivo del Gubbio i nomi non mancano, da Buscè a Barilari passando per Gorgone, Di Carlo o Troise. La necessaria scrematura avverrà nelle prossime ore, in cui dovrebbe essere sciolto il nodo, anche perché il tempo stringe ed è fondamentale capire su quali binari sarà impostata la guida tecnica e, conseguentemente, il mercato dei rossoblù.

Mercato che per ora non produce particolari scossoni in entrata, per ovvi motivi, ma che in uscita comincia ad agitarsi. Tra i giocatori sotto contratto con il Gubbio che fanno gola ad altre squadre ci sono Francesco Corsinelli, terzino classe ’97 sul quale si è registrato l’interesse di alcuni club tra cui Perugia e Novara, ma anche il portiere Giacomo Venturi, che potrebbe tornare nelle vicinanze della sua terra natia (Faenza) dato il corteggiamento del Forlì.

Federico Minelli