Gubbio, infermieria piena

Guardare avanti e proseguire sul percorso già tracciato. Il Gubbio ha ormai superato la metà del girone di andata, portando a casa 16 punti in 10 giornate, che momentaneamente valgono ai rossoblù il sesto posto in solitaria. Fare calcoli e ragionamenti sulla classifica è ancora prematuro, ma gli equilibri del girone sembrano ormai almeno parzialmente delineati. La squadra guidata da mister Braglia si è dimostrata sicuramente all’altezza delle aspettative, pur peccando a volte per quanto riguarda la continuità, tanto che i rossoblù non hanno ancora infilato due vittorie consecutive. Nessun dramma, anche perché tra infortuni, squalifiche e convocazioni in Nazionale, la rosa non è mai stata al completo. Anche per la gara in trasferta contro l’Arezzo, in programma per lunedì alle 20:45, Braglia dovrà fare i conti con diverse defezioni. Oltre agli squalificati Di Massimo e Casolari – quest’ultimo ha ricevuto una giornata di squalifica – restano in dubbio Spina e Udoh, entrambi a causa di problemi fisici, mentre l’assenza di Galeandro sembra ormai destinata a durare per l’intera stagione. Una problematica che il tecnico toscano ha fatto presente anche in conferenza stampa post Juventus Next Gen: in attacco i disponibili sono così i soli Montevago e Di Gianni, due punte molto giovani (2003 e 2006), tanto che nella gara di mercoledì p stato schierato addirittura Frey in attacco. Pur in attesa delle disponibilità degli acciaccati, per lo staff tecnico rossoblù si prospetta un lavoro non indifferente.