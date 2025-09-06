Gubbio, nessuna paura: "Servono testa e cuore"

Il giorno del derby è arrivato. Il Gubbio ospita questo pomeriggio (ore 15) il Perugia al "Barbetti" per la terza giornata di campionato: una partita importante non solo perché sentita dalle tifoserie ma anche perché può iniettare un’importante dose di fiducia in caso di buona prestazione o risultato. Mister Di Carlo, prima di tutto, predica calma e mette in chiaro quali sono le priorità: "Prima di tutto bisogna fare la prestazione. È ancora presto, stiamo crescendo e la mentalità vista nelle prime due partite mi piace ma noi siamo una squadra nuova e stiamo migliorando, abbiamo margine". Poi, consapevole della delicatezza di un match come quello odierno, rivela parte della sua ricetta per i derby: "Dobbiamo fare una partita di intensità, è chiaro però che il derby è una gara a sé: non vince sempre la squadra che sta meglio o che sta dominando in quel momento, per questo dobbiamo avere testa sempre lucida e cuore sempre un po’ caldo, fondamentale per spuntarla. Dobbiamo entrare in campo con la voglia di andare sopra l’avversario, è quello che sposta gli equilibri". Poi l’analisi si sposta sugli avversari. Due pareggi nelle prime due, ma Mimmo Di Carlo non si fida dei biancorossi: "Davanti a noi c’è una signora squadra come il Perugia, con una rosa di grande valore, dobbiamo portare rispetto a una squadra tecnica. Se li lasciamo palleggiare faranno una grande partita, è chiaro che dobbiamo essere bravi ad andare in fascia ma soprattutto in verticale, cosa sulla quale insisto da quando sono arrivato: a volte ci riusciamo a volte facciamo più fatica". Per quanto riguarda la formazione ( unici indisponibili Di Massimo e Costa). In porta Bagnolini, in difesa probabile conferma per Fazzi, Bruscagin e Di Bitonto, sulle fasce spazio ancora a Zallu e Podda mentre al centro al trio Djankpata-Carraro-Saber. Qui ci sono da valutare le condizioni di Rosaia, ma attenzione anche alla posizione di Saber. In avanti dovrebbe essere confermato il tandem Spina-Tommasini. Sono 2625 le presenze attese (nel numero sono compresi gli abbonamenti dei tifosi rossoblù) secondo i numeri comunicati ieri dopo le 19, orario di chiusura di vendita per il settore ospiti (1005 i perugini presenti), mentre c’è la possibilità per i tifosi eugubini di acquistare il tagliando al botteghino dello stadio anche oggi pomeriggio. Infine, un derby che è anche un’occasione di solidarietà: oggi sarà promossa sia dal Gubbio che dal Perugia una campagna di sensibilizzazione a favore della piccola Rachele, una bambina eugubina di 8 anni. Così, 22 bambini scenderanno in campo con le maglie di Hope4U, l’associazione che sostiene Rachele e la sua famiglia, e al "Barbetti" saranno presenti postazioni con dei volontari per donazioni o testimonianze di affetto, sia nel settore di casa che in quello riservato agli ospiti.