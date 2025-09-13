Gubbio, oggi l’anticipo a Forlì. Di Carlo: "Propositivi e coraggiosi"

Torna oggi in campo il Gubbio. Alle 17:30 i rossoblù sfideranno il Forlì in trasferta, in un campo dove la squadra umbra non ha mai vinto. Mister Di Carlo, intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match, non bada tanto ai tabù quanto all’attenzione che i suoi devono mettere in questa partita, mettendo in guardia dalla squadra che si troveranno di fronte: "Il Forlì ha entusiasmo, un gioco moderno e in campo si trovano a memoria. Li abbiamo studiati, nel loro 4-3-3 non hanno paura di affrontare chiunque nell’uno contro uno a tutto campo e sono bravi a creare catene in possesso palla, per cui a noi sta il compito di essere bravi non farli giocare come vogliono, di muoverci con e senza la palla cercando gli spazi dove ci sono e di colpirli dove ci sarà la possibilità".

L’inizio di campionato, comunque, è stato positivo per il tecnico laziale: "In queste tre partite mi aspettavo una squadra meno incisiva, invece ogni volta ci abbiamo messo il piglio giusto. Siamo stati sempre propositivi e coraggiosi, quindi mi aspetto questa continuità; forse ci mancano due punti ma non ci siamo riusciti, le prestazioni ci sono state e bisogna migliorare sottoporta". La ricerca, dunque, è sempre quella della continuità di prestazione ma anche del miglioramento, soprattutto in fase di finalizzazione, ma con il Forlì servirà in particolare "intensità, ma d’altronde in Serie C non ti puoi mai permettere di abbassare la guardia", conclude Di Carlo annunciando poi l’assenza di Costa e Di Massimo dai convocati, come nella scorsa giornata.

Probabile il mantenimento del 3-4-2-1, con la posizione di Saber che può modificare l’assetto in un 3-5-2: gli undici dovrebbero essere i titolari del derby contro il Perugia, con la sola eccezione di Bruscagin che potrebbe trovare una maglia dal 1’ per alcuni problemi fisici dei compagni di squadra. Possibile invece il ritorno in campo di Rosaia, anche se con ogni probabilità a gara in corso, mentre migliora anche la condizione fisica della squadra a livello generale.

Arbitra Giorgio Bozzetto di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Di Carlo di Pescara e Silvia Scipione di Firenze; quarto ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, operatore FVS Andrea Mastrosimone. Bozzetto è un arbitro al quarto anno in Lega Pro e ha già diretto la il Gubbio nella stagione 23/24 in Gubbio - Fermana 0-0.

(3-4-2-1): Bagnolini; Fazzi, Signorini, Bruscagin; Zallu, Djankpata, Carraro, Podda; Spina, Saber; Tommasini.