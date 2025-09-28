Gubbio, pari a Pesaro. La Mantia rimedia

VIS PESARO

1

GUBBIO

1

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci, Zoia; Vezzoni, Paganini, Pucciarelli (st 39’ Nina), Tavernaro (st 39’ Mariani); Di Paola (st 6’ Di Renzo); Nicastro (st 39’ Jallow), Stabile (st 17’ Beghetto). All. Stellone A disp Guarnone, Fratti, Primasso, Ventre, Berengo, Ascione, Forte, Bove, Franchetti, Bocs, Giovannini, Ferrari.

GUBBIO (3-4-1-2): Krapikas; Fazzi (st 1’ Bruscagin), Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia (st 17’ Tommasini), Carraro, Podda (st 28’ Tentardini); Saber; Spina (st 36’ Minta), La Mantia (st 28’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Minta, Conti, Niang, Djankpata

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera (Li Vigni-Montanelli)

MARCATORI: pt 34’ Stabile, st 12’ La Mantia NOTE: corner 4-3; ammoniti: Podda, Signorini, Zoia, Fazzi, Tavernaro, Saber, Ceccacci; espulso Zoia al 4’ st per doppia ammonizione; recupero: pt 2’; st 5’.

GUBBIO – È pari e patta al "Benelli". Vis Pesaro e Gubbio si spartiscono i punti in palio dopo una partita dai due volti. Il Gubbio trova il pari con l’uomo in più ma deve lavorare per migliorare ancora. Il primo squillo lo offre Spina che dopo pochi secondi la manda alta con il mancino, risponde Di Paola al 10° che ottiene lo stesso finale. La Vis prende campo e coraggio con il passare dei minuti e prima Saber ferma Paganini sul più bello, poi Di Paola sfiora la traversa con una punizione dai 25 metri. È il preludio al gol: al 34° è ancora il capitano dei padroni di casa che crossa, Tavernaro sfiora dopo il liscio di Fazzi, Krapikas la devia ma Stabile sul tapin non sbaglia. Il primo tempo si chiude sul meritato vantaggio dei pesaresi, ma al 4° della ripresa cambia ancora la gara. Spina supera Zoia che, già ammonito, lo mette giù. Per Mastrodomenico è fallo e quindi secondo giallo, con i pesaresi che restano con l’uomo in meno. Si aprono spazi per il Gubbio che al 57° trova quello giusto: cross tagliato da sinistra di Podda, La Mantia si libera in area e con il mancino volante trova il gol del pari, il suo primo in maglia rossoblù. L’inerzia sembra dalla parte dei rossoblù ma la Vis cambia e reagisce: al 66° Pucciarelli innesca Nicastro in area, il tiro è ribattuto da Kaprikas che si ripete poi sul tapin di Pucciarelli. Il Gubbio spinge nel finale ma senza fortuna: ci prova Spina da fuori ma Pozzi respinge, poi Ghirardello è impreciso e Saber trova Tonucci su una buona traiettoria. Sono gli ultimi squilli prima del triplice fischio e dell’1-1 finale.

Federico Minelli