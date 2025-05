Gubbio: ricerca del nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Degli Esposti

GUBBIO – La stagione del Gubbio si è conclusa al primo turno dei playoff del girone con la sconfitta in casa dell’Arezzo e la società rossoblù si prepara a un’estate che si preannuncia movimentata. Dopo l’annuncio dell’addio con il diesse Degli Esposti, che alcune fonti accostano al Perugia di Cangelosi, è partito il lavoro della dirigenza eugubina, che avrebbe già svolto alcuni colloqui più o meno preliminari anche per evitare gli errori commessi programmando la scorsa stagione.

Nella girandola di nomi che vengono associati per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Gubbio è spuntato, nel corso delle ultime settimane, anche quello di Carlo Mammarella, ex diesse della Ternana che potrebbe rimanere in Umbria. Un’altra pista è quella che riporterebbe Davide Mignemi – che sarà in città per assistere alla Festa dei Ceri – all’ombra del Monte Ingino. A un anno dall’addio al Gubbio, il direttore siciliano non ha trovato fortuna – seppure per motivi diversi – né al Siracusa nella prima parte di stagione né al Campobasso nella seconda frazione dell’annata.

Il ricordo che Mignemi ha lasciato nell’ambiente rossoblù è sicuramente positivo, con la squadra che anche grazie alla sua gestione ha centrato tre qualificazioni consecutive ai playoff ma ha anche saputo valorizzare giovani talenti mantenendo una rosa competitiva. Insomma, la ricerca continua senza sosta, per centrare il profilo migliore da abbinare poi allo staff tecnico per ripartire al meglio da luglio.

Federico Minelli