Gubbio, sale la fiducia dopo il derby. Barbetti da brividi, ora cacia ai tre punti

È un bilancio positivo quello che il Gubbio di mister Domenico Di Carlo può trarre dopo il derby con il Perugia. L’1-1 maturato al "Barbetti" sabato pomeriggio porta con sé soddisfazione per la reazione avuta dopo il gol subito a freddo e per la ricerca continua di creare gioco e occasioni, ma anche amarezza perché proprio quelle occasioni si potevano sfruttare meglio e portare la squadra verso la vittoria.

Per limare questi dettagli e permettere ai giocatori di conoscersi e di creare automatismi in campo, come ha più volte ribadito il tecnico rossoblù, è necessario tempo e lavoro: solo così i giocatori potranno esprimersi al meglio, facendo risaltare le rispettive caratteristiche seguendo le idee dello staff tecnico. Non solo, perché molto importante sarà anche attendere che tutti i componenti della rosa, creata magistralmente da Mauro Leo, possano entrare nella forma migliore (è più difficile per giocatori strutturati, in avanti con l’età o che hanno avuto problemi fisici o ritardi nella preparazione) così come recuperare importanti pedine di movimento come Di Massimo e Rosaia (sabato in panchina più per supporto morale che per possibilità di giocare), che possono fornire un apporto significativo sia dall’inizio che a gara in corso.

Il lavoro di mister Di Carlo si vede. La squadra, composta da giocatori di qualità, ha idee e le porta in campo in maniera ordinata e senza paura, ricercando gioco verticale che la porta a creare svariate occasioni, divertendosi e facendo divertire il pubblico. Parlando di pubblico, l’atmosfera di sabato nello stadio eugubino era elettrizzante: quasi 3500 gli spettatori (1005 da Perugia) che hanno assistito al match e che accogliendo le squadre con coreografie colorate e imponenti e cantando per praticamente tutti e 90 i minuti hanno contribuito, insieme ai 22 in campo, a creare un bellissimo spot per il calcio umbro.

Oggi si torna al lavoro perché sabato, ore 17:30, sfida in trasferta con la neopromossa Forlì.