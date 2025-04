Gubbio-SPAL: Sfida Cruciale per Migliorare la Classifica in Vista dei Playoff

GUBBIO – Si chiude oggi, alle 16:30 al "Paolo Mazza" di Ferrara, la regular season del Gubbio di mister Fontana. I tre punti sono importanti allo stesso modo sia per i padroni di casa della SPAL, che è ormai certa dei playout, che per i rossoblù, che si sono assicurati i playoff la scorsa giornata: entrambe le squadre, però, con la vittoria possono migliorare la propria classifica, fattore che potrebbe rivelarsi importante per il continuo della stagione.

Sarà dunque un incontro tutt’altro che "vacanziero", come ha sottolineato anche Christian Tommasini, attaccante del Gubbio intervenuto alla vigilia del match: "Ci aspetta una partita tosta, in uno stadio importante contro una squadra che sta facendo meno di quelle che sono le sue potenzialità. Devono salvarsi e giocheranno con il coltello tra i denti, noi pensiamo a noi stessi e a portare a casa i tre punti che potrebbero farci scalare una posizione in classifica e aiutarci ad abituarci a vincere".

La stagione è quasi conclusa ma alcuni obiettivi, anche personali, sono ancora alla portata: "Voglio arrivare in doppia cifra, negli ultimi anni mi sono sempre fermato a 8, quest’anno ho battuto il mio record e spero di segnare ancora e aiutare la squadra a vincere più partite possibili. La squadra è partita bene, poi abbiamo avuto alcune problematiche anche con gli infortuni ma non abbiamo mai mollato e abbiamo continuato a lavorare, spero che possiamo dire la nostra in queste ultime partite e vedere quello che si può tirare fuori, con la voglia di stupire e di giocare ogni gara per vincere".

Nell’ormai consolidato 4-3-3 c’è Venturi tra i pali, sulle fasce Zallu a destra e Corsinelli a sinistra con Rocchi e uno tra Stramaccioni e Signorini al centro. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Rosaia nel ruolo di mezzala insieme a Iaccarino, con Proietti regista. In attacco Di Massimo con Tommasini e Spina.

Federico Minelli