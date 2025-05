Gubbio: stagione conclusa tra difficoltà e playoff, focus sui minutaggi dei giocatori

GUBBIO – La stagione del Gubbio si è ufficialmente conclusa: ieri sera c’è stato il "rompete le righe" ed è arrivato il momento dei giudizi finali. L’annata dei rossoblù non è stata tra le più facili di quelle recenti, anzi: tra infortuni e il cambio di allenatore a dicembre la squadra rossoblù non è mai riuscita a ingranare la marcia, agguantando comunque la qualificazione ai playoff per la quarta volta consecutiva ma non superando neanche il primo turno esattamente come lo scorso anno. Ci sono stati, comunque, dei giocatori sui quali sia Taurino che Fontana hanno fatto affidamento secondo le statistiche di Transfermarkt. Il primo è il portiere Venturi (3510’ giocati in stagione), seguito da Corsinelli (3392’) e Rocchi (3173’). La speciale classifica prosegue con Rosaia leggermente isolato a 2856’, mentre D’Ursi (2514’), Tommasini (2505’) e Iaccarino (2481’) hanno fatto registrare minutaggi molto simili. Più staccati invece Zallu e Tozzuolo, rispettivamente a 2140’ e 2114’, ma tra loro e quelli che li seguono in classifica c’è ancora più differenza, dovuta anche e soprattutto al minor numero di partite in cui sono stati impiegati. Stramaccioni assesta i minuti giocati a 1447, seguito poi da Signorini a 1435’; David arriva a quota 1361’, con Proietti (1297’), Maisto (1243’), Pirrello (1228’), D’Avino (1155’) e Spina (1149’) separati da pochi minuti di differenza. Poi tutti gli altri, sotto la quota dei 1000 minuti: numeri e prestazioni condizionate ovviamente dagli infortuni e dalle sessioni di mercato, che hanno visto giocatori arrivare e partire in base alle necessità e alle richieste del momento. Ora è il momento di guardare al futuro, ma tutto passa dalla scelta del nuovo diesse, per il quale il presidente Sauro Notari vuole prendersi un po’ di tempo.

Federico Minelli