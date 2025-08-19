Gubellini affascinato dall’Ancona: "La scelta giusta, puntiamo in alto"

E’ arrivato ad Ancona domenica in aereo, ieri mattina al Sorrentino il primo allenamento con i compagni. Matteo Gubellini, classe 2000 nato a Trieste, è il centravanti che si dividerà con Kouko il compito di scardinare le difese avversarie, di giocare insieme agli esterni e al trequartista nel 4-2-3-1 che sta costruendo mister Maurizi. Per l’attaccante ecco due settimane per trovare la perfetta sintonia con Maurizi e la nuova squadra. Ieri Ancona in campo a Collemarino per il consueto allenamento con il gruppo quasi al completo: rientrati Zini e Meola, out invece Sparandeo, alle prese con un affaticamento muscolare, e ancora ai box Giordani che sosterrà una valutazione medica per un problema al flessore. Assente e in permesso per qualche giorno Kouko, subito sostituito dal nuovo arrivato.

Matteo Gubellini, cosa le ha fatto scegliere Ancona?

"Sicuramente la sua storia calcistica, chi segue il calcio sa che Ancona è una piazza ambita. Ero negli Stati Uniti dove vado ogni estate, visto che lì abita mio padre, e quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato un attimo, ho preso l’aereo e sono venuto ad Ancona".

Finora come s’è allenato?

"Con una squadra semiprofessionistica vicino a Miami. Sono già preparato, allenato, stavo svolgendo la preparazione lì. Mi erano giunte anche altre offerte, ma volevo quella giusta".

E quella giusta è l’Ancona?

"Finora ho svolto con i compagni un solo allenamento, e ad Ancona ho trovato ottimi giocatori e brave persone, mi hanno accolto subito tutti bene, ho avuto subito una buona impressione. Anche con mister Maurizi, uno che guarda molto la persona, oltre al giocatore. Ci siamo trovati subito molto bene, poi a livello tecnico e tattico le cose si sistemano".

Quali le sue caratteristiche?

"Sono un attaccante d’area e di profondità, il mister mi ha già detto che vuole da me che attacchi la profondità. Lo conoscevo da avversario, in passato c’eravamo solo affrontati sul campo, ma c’eravamo anche parlati. Sapevo che avrei potuto incontrarlo di nuovo, intendo dalla stessa parte".

Che modulo preferisce?

"Mi piace molto il 4-2-3-1 o il classico 3-5-2 con un attaccante vicino che mi completa".

Sembrava e esploso due anni fa con i dieci gol a Sora, poi invece l’ultima stagione tra Varese e San Donato non è andata proprio come avrebbe voluto. Perché?

"Onestamente non saprei, a Varese sembrava tutto bello, inizialmente, poi le prime sconfitte e non sono più rientrato nei piani, non dell’allenatore ma di chi gli stava sopra. Così mi hanno chiesto di cercarmi una sistemazione, e ho scelto San Donato e alla fine s’è rivelata una stagione sbagliata. E sfortunata sotto tanti punti di vista. Questa spero sia la stagione giusta".

Con quali obiettivi, personali e di squadra?

"Personalmente l’obiettivo è andare nuovamente in doppia cifra. L’obiettivo di squadra per scaramanzia non vorrei dirlo. Ma puntiamo in alto".

Giuseppe Poli