Haaland si mangia due rigori, ma segna una tripletta

NORVEGIA 5 ISRAELE 0

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ayer, Heggem, Moller Wolfe (77’ Bjorkan); Oscar Bobb (77’ Donnum), Berge, Berg (77’ Aasgaard); Sorloth (77’ Strand Larsen), Haaland (c), Nusa (85’ Schjelderup). All. Solbakken.

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa (71’ Mizrahi), E. Peretz, Nachmias (32’ Baltaxa), Blorian, Revivo (dal 71’ c); Biton (71’ Baribo), Gloukh (87’ Turgeman), Abu Fani (45’ Noy), Solomon; Khalaili. All. Ben Simon.

Arbitro: Marciniak (POL)

Reti: 18’ Khalaili (A), 28’, 63’, 72’ Haaland, 30’ Nachmias (A)

Neanche due rigori sbagliati da Haaland (nella foto), o meglio lo stesso rigore non trasformato due volte perché l’arbitro l’aveva fatto ribattere, hanno impedito la goleada che condannava in pratica l’Italia a non correre più per il primo posto, ancor prima di iniziare la partita contro l’Estonia. Haaland si è comunque portato a casa il pallone per la tripletta, in una partita segnata anche dalle proteste contro Israele: fischi all’inno all’inizio della partita, grandi bandiere palestinesi esposte, fischi ogni volta che i giocatori israeliani avevano la palla e anche una interruzione per l’invasione di campo di un uomo. Fuori dallo stadio corteo Pro Pal di migliaia di persone.

Classifica: Norvegia 18 pt (6 gare, differenza reti 29-3), Italia 12 (5 gare, 15-8), Israele 9 (6 gare, 15-16), Estonia 3 (6 gare, 6-16), Moldavia 0 (5 gare, 3-25).

Prossimi turni: martedì 14 ottobre ore 18 Estonia-Moldavia, ore 20,45 Italia-Israele. 13 novembre ore 18 Norvegia-Estonia, ore 20,45 Moldavia-Italia. 16 novembre ore 20,45 Italia-Norvegia, Israele-Moldavia.