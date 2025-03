Verona-Bologna 1-2, Odgaard e Cambiaghi fanno volare i rossoblù

Verona, 9 marzo 2025 – Terza vittoria consecutiva per il Bologna, la prima in trasferta di questo 2025. Rossoblù che vincono soffrendo, ma questa volta senza dover rimontare: la sblocca nel primo tempo Odgaard, la chiude nella ripresa Cambiaghi (ma che errore di Montipò), inutile il gol finale di Mosquera. Verona che chiude anche in dieci per via dell’espulsione di Valentini.

Odgaard quasi allo scadere

Zanetti recupera Tengstedt ma parte dalla panchina, tocca a Sarr guidare l’attacco del Verona. Italiano deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Freuler: tocca a Ferguson raccoglierne l’eredità. Il primo squillo del match è un sinistro al volo di Odgaard dopo pochi minuti: fuori di poco. Ritmi bassi: il Bologna fa la partita, il Verona si difende e riparte. Alla mezz’ora protesta Bradaric dopo un contrasto in area di rigore con Ferguson: si gioca. Al 39’ sciagurato retropassaggio di petto di Calabria verso Skorupski: bravissimo il portiere polacco ad uscire e anticipare in scivolata Bradaric. Sull’azione successiva la sblocca il Bologna: Calabria taglia dentro il campo e premia l’inserimento di Odgaard, stop e mancino del danese che batte Montipò. Si va all’intervallo sul punteggio di 0-1.

Italiano batte Zanetti

Subito una grande chance per il Bologna a inizio ripresa: imbucata geniale di Ndoye per Odgaard che di prima incrocia con il mancino, decisivo Montipò che alza in corner. Al 61’ annullato il pareggio al Verona: Suslov verticalizza per Tengstedt che calcia trovando la risposta di Skorupski, sulla ribattuta segna di testa lo stesso attaccante danese che era però in offside. Al 63’ Aebischer va vicino allo 0-2 con un destro potente su imbucata di Cambiaghi: respinge Montipò. Al 70’ Ndoye scappa a Valentini che lo atterra: secondo giallo per il centrale del Verona, espulso. Al 79’ raddoppia il Bologna: tiro innocuo di Cambiaghi con il mancino, papera di Montipò che buca la parata in tuffo, la palla finisce in gol. Ma Mosquera la riapre subito: assist di Tengstedt per il “Bufalo”, la parata di Skorupski rimbalza sul petto dello stesso Mosquera che fa 1-2. Dallinga si divora l’1-3 nel recupero, al Bentegodi finisce con la prima vittoria esterna dei rossoblù nel 2025.