Hellas Verona-Cagliari 0-2, i sardi espugnano il Bentegodi 53 anni dopo l'ultima volta

Verona, 28 aprile 2025 - Il Cagliari ha conquistato la vittoria per 2-0 nello scontro salvezza contro l'Hellas Verona. Nel match del lunedì sera della 34^ giornata di Serie A, ai rossoblù sono stati sufficienti i gol di Pavoletti e Deiola per assicurarsi i tre punti. Le marcature, realizzate al 30' e al 93', permettono agli uomini di Davide Nicola di espugnare il Bentegodi dopo oltre cinquanta anni dall'ultima volta, di fronte agli avversari rimasti anche in dieci uomini per l'espulsione di Ghilardi a cinque minuti dal termine. Questo successo aiuta gli isolani a salire a +8 sul terzultimo posto, attualmente occupato dal Venezia e dall'Empoli, e a mettere quasi in cassaforte la salvezza. Discorso diverso per i ragazzi di Zanetti, che restano fermi a quota 32, scavalcati di una lunghezza proprio dai rivali odierni. Per l'Hellas il margine dalla zona rossa è di 7 punti. Nel prossimo fine settimana il Cagliari sfiderà l'Udinese in casa, mentre l'Hellas Verona se la vedrà contro l'Inter a San Siro.

Le formazioni titolari

Zanetti sceglie il 3-4-1-2 per il suo Hellas Verona. Montipò occupa i pali, protetto dal trio composto da Ghilardi, Coppola e Valentini. Tchatchoua e Bradaric sono i due esterni a tutta fascia, mentre Serdar e Duda occupano i ruoli di centrocampisti centrali. Suslov si sistema tra le linee, alle spalle di Sarr e Mosquera. Dall'altra parte Nicola preferisce il 4-2-3-1 per il Cagliari. Caprile difende la porta, Zappa e Augello sono i due terzini e Palomino e Luperto i due centrali di difesa. Adopo e Makoumbou formano la diga mediana; Zortea, Marin e Luvumbo lavorano dietro all'unica punta Pavoletti.

Primo tempo

La partita inizia con una lunga fase di studio, nella quale le emozioni non decollano. Prima l'Hellas applica un buon pressing alto e chiude il Cagliari dietro, ma dopo una decina di minuti i sardi riescono a sollevare il baricentro per generare qualche folata offensiva. Per assistere al primo tiro al Bentegodi bisogna attendere il minuto 18, quando Luvumbo dal cuore dell'area ci prova di destro e trova la respinta con un piede di Montipò. Un paio di minuti dopo Marin ci riprova, stavolta da fuori area, favorendo un tuffo plastico del portiere di casa. Gli ospiti fanno la partita e una incornata alta di Adopo al 29' è il preludio del gol, che arriva sessanta secondi dopo. La difesa scaligera buca malamente un traversone sulla carta innocuo partito dalla trequarti, che pesca un Pavoletti in agguato sul secondo palo: il suo controllo e tiro da posizione estremamente favorevole sbloccano il risultato alla mezz'ora. Il Verona fatica tantissimo a reagire. Soltanto al 41' è finalmente Duda, da lontanissimo, ad effettuare il primo tiro in porta dei padroni di casa, seppur innocuo per Caprile. Le due squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo al termine dei tre minuti di recupero, con i rossoblù di Nicola avanti di una rete.

Secondo tempo

La ripresa comincia con l'Hellas Verona che prova a spingere a caccia del pareggio. Gli scaligeri costruiscono in maniera abbastanza compassata e, soprattutto, commettono tanti errori tecnici che compromettono l'esito delle manovre offensive. D'altro canto il Cagliari amministra il vantaggio, subendo poco e ricercando qualche ripartenza quando possibile. I minuti scorrono e la situazione non si sblocca, così come il conto dei tiri tentati dalle due compagini. A meno di venti minuti dal termine, Lambourde ha la prima fiammata della sua partita, con una girata aerea troppo debole. I padroni di casa restano anche in dieci uomini per l'espulsione di Ghilardi, che entra molto in ritardo con la gamba alta su Gaetano al minuto 85. Proprio nel finale, durante il terzo minuto di recupero, il Cagliari legittima ancor di più la vittoria con un gol di Deiola che vale il 2-0 finale.

Il tabellino del match

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (70' Kastanos); Tchatchoua, Serdar (70' Livramento), Duda, Bradaric (58' Lazovic); Suslov (28' Bernede); Sarr, Mosquera (59' Lambourde). Allenatore: Zanetti. Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Marin (83' Deiol), Luvumbo (83' Gaetano); Pavoletti (75' Mutandwa). Allenatore: Nicola. Marcatori: 30' Pavoletti (Cag), 90+3' Deiola (Cag) Direttore di gara: Rosario Abisso. Ammonizioni: Zappa (Cag), Sarr (Ver), Coppola (Ver) Espulsioni: Ghilardi (Ver)

