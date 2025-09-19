Hellas Verona-Juventus, Vlahovic dal 1'. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Verona, 19 settembre 2025 - Il cammino della Juventus fa tappa a Verona. Dopo il pareggio a dir poco rocambolesco contro il Borussia Dortmund, ecco che i bianconeri sfidano l'Hellas, che per il momento ha collezionato due punti in campionato. Il Bentegodi è terreno fertile per i gialloblù, che sul campo amico vantano 12 vittorie in Serie A contro la Juventus, più che contro qualsiasi altra avversaria. Eppure i torinesi, forti di tre successi in tre partite in Serie A – cosa che non accadeva dal 2018/19 – hanno l’occasione di firmare un piccolo record: vincere due volte di fila in trasferta contro gli scaligeri per la prima volta nella storia del torneo. Igor Tudor ritrova il suo passato: con il Verona ottenne nel 2021/22 il miglior piazzamento del club degli ultimi cinque anni, nono posto e 65 gol segnati (record storico in massima divisione). Riflettori puntati su Kenan Yildiz, che da marzo 2025 è il giocatore più decisivo del campionato con 13 partecipazioni a gol (7 reti e 6 assist in 16 match).

I precedenti

L'Hellas Verona ha vinto 12 delle 34 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (12N, 10P) e contro nessuna squadra vanta più successi interni nel torneo (12 anche contro Napoli e Sampdoria). In più, solo contro il Bologna (13) gli scaligeri hanno pareggiato più partite interne che contro i bianconeri (12, al pari della Roma) nel massimo campionato. Madama ha vinto due delle ultime tre trasferte (1N) di Serie A contro l’Hellas Verona - tante quante in tutte le precedenti 10 disputate negli anni 2000 al Bentegodi (4N, 4P) - compresa la più recente dell’agosto 2024 (0-3) e potrebbe infilare due successi esterni consecutivi contro i gialloblù per la prima volta nel torneo. Hellas Verona e Juventus si affronteranno per la 69a volta in Serie A, per un bilancio finora di 12 successi dei gialloblù, 39 dei bianconeri e 17 pareggi. La Vecchia Signora ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N), registrando sei clean sheet nel periodo con uno score di 12-2. I piemontesi hanno vinto 39 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (17N, 12P); soltanto l’Inter ha battuto più volte (42) i gialloblù nel massimo campionato. Inoltre, i bianconeri hanno realizzato 116 gol contro gli scaligeri nel torneo: meno solo dei nerazzurri (118). La Juventus ha ottenuto il successo in tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19; in quel caso i bianconeri vinsero tutte le prime otto partite in campionato. Madama ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023: otto in quel caso.

Le parole di Zanetti

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Paolo Zanetti alla vigilia del match: "La Juve va in gol con una facilità incredibile: segna tanto e calcia molto in porta. Ha affrontato grandi squadre e per questo ha subito dei gol, ma la mano del mister Tudor si vede chiaramente. Sono molto aggressivi, vanno forte e ingaggiano duelli a tutto campo. Sono mentalizzati nell’idea dell’allenatore e questo li sta esaltando. Inoltre, hanno in rosa fuoriclasse che fanno la differenza. Noi dovremo andare oltre noi stessi per cercare di ottenere un risultato. Ai giocatori già indisponibili dalla scorsa settimana si aggiunge Oyegoke, che ha un’infrazione al piede. Valentini rientrerà la prossima settimana, Gagliardini proverà per la gara con la Roma, altrimenti sarà disponibile con il Sassuolo. Harroui ha bisogno di due o tre settimane, mentre Mosquera e Fallou torneranno ad allenarsi in gruppo la prossima settimana".

Le dichiarazioni di Tudor

"Le altre due partite sono già il passato - sottolinea Tudor - Ora il focus è soltanto sulla trasferta di Verona. Abbiamo giocato due partite intense contro Inter e Borussia Dortmund, è vero, e per la prima volta giocheremo tre partite in otto giorni, ma siamo tutti concentrati soltanto sulla prossima gara. Non dobbiamo avere alibi e non li avremo! È chiaro che sarà fondamentale la lucidità a livello mentale contro l'Hellas Verona. La sfida di domani si vincerà con la testa. Potremo vincere se giocheremo al massimo delle nostre capacità. Se non scenderemo in campo concentrati al 100% faticheremo sul campo del Verona. Per questa trasferta sono tutti disponibili. Come dico sempre a loro, sono tutti titolari per me perchè anche chi subentra a gara in corso può recitare un ruolo importante. Con cinque cambi a disposizione le partite si decidono nei minuti finali e lo abbiamo dimostrato contro Inter e Borussia Dortmund. Conceicao e Zhegrova? Non potranno giocare per novanta minuti, ma potranno essere molto utili nella partita di domani. Edon non ha ancora un lungo minutaggio nelle gambe: faremo delle valutazioni e una programmazione giusta per permettergli di raggiungere la migliore condizione possibile. Kelly? Non c'è stata grande obiettività nei suoi confronti, ci sono stati troppi giudizi affrettati e ora che ha segnato due reti sembra che sia un altro giocatore, ma in realtà lui è sempre stato lo stesso da quando sono arrivato io. È un ragazzo umile, serio, con tanta voglia di imparare. Ha sbagliato pochissimo da quando io sono arrivato alla Juventus come allenatore e ci sono ancora ampi margini di crescita. Di Gregorio? Michele è un grande portiere e da quando ci sono io anche lui ha sbagliato davvero poco. È il nostro portiere titolare e lo sarà per tutta la stagione - il commento del tecnico croato - Vlahovic? Dusan è meno pensieroso e più concentrato e per lui è fondamentale trovarsi in una condizione mentale come questa perchè riesce a rendere al massimo, mostrando tutto il suo potenziale. Cabal? Juan sta crescendo di condizione, è un giocatore che mi piace molto e può giocare in più ruoli. Per me è importante, conto su di lui. Tornare a Verona sarà bello. Ho vissuto una bella esperienza da allenatore lì, è stata un'annata positiva e ci tengo a ringraziare pubblicamente l'ex Presidente Maurizio Setti per le parole molto generose spese nei miei confronti".

Le probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz, Vlahovic.

La designazione arbitrale

Sarà l’arbitro Antonio Rapuano di Rimini a dirigere la gara tra Verona e Juventus. I suoi assistenti saranno Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari). Come IV uomo ecco Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese). Al VAR Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna), mentre AVAR Davide Massa (Sez. AIA di Imperia).

Orario e dove vedere la sfida

Verona-Juventus è in calendario per sabato 20 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

