Verona-Inter 1-2, l’autorete di Frese beffa gli scaligeri in pieno recupero

Verona, 2 novembre 2025 - La 'fatal Verona' incute sempre timore alle grandi della Serie A, compresa l'Inter, che apre bene il proprio lunch match grazie a una gemma di Zielinski, che diventa un po' un'oasi in un deserto di emozioni nonostante il diluvio del Bentegodi. Infatti, l'Hellas sale di colpi e pareggia i conti grazie al primo gol in Italia di Giovane, sfiorando addirittura il sorpasso con Orban, che a fine primo tempo colpisce il palo. È un po' il presagio della beffa, quella vera, che per i padroni di casa si sarebbe consumata nel recupero del secondo tempo: cross di Dimarco a cercare Esposito, due delle mosse varate da Chivu dalla panchina, e tocco nella propria porta di Frese a decidere una contesa che per i nerazzurri significa momentaneo aggancio alla Roma a 21 punti, a -1 dal Napoli capolista. Per gli scaligeri, ancora a caccia del primo successo in campionato, è notte fonda e neanche la lotteria degli episodi sembra sorridere particolarmente.

Le formazioni ufficiali

Zanetti sceglie un 3-5-2 aperto a Montipò, protetto da Bella-Kotchap, Nelsson e Frese, con Belghali e Bradaric sulle bande e Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede in mezzo al campo: davanti tocca a Giovane e Orban.

Chivu si schiera a specchio, con Sommer tra i pali e, in difesa, Akanji, Bisseck e Bastoni: i quinti sono Luis Henrique e Carlos Augusto, a centrocampo giocano Sucic, Calhanoglu e Zielinski, con Bonny e Lautaro Martinez come punte.

Primo tempo

L'inizio è con i fuochi d'artificio su entrambi i fronti: prima Giovane tenta la soluzione da posizione defilata, prendendo solo l'esterno della rete, e dall'altro lato, su azione analoga avviata da un passaggio filtrante di Carlos Augusto, Zielinski impegna Montipò, bravo a deviare la palla con la punta delle dita. L'Inter insiste e al 7' Calhanoglu manda in porta Lautaro Martinez, che da posizione defilata tenta un lob che sembra vincente: sembra, appunto, perché Nelsson si immola, sbattendo anche violentemente contro il palo. Al 12' il capitano nerazzurro viene cercato da Sucic per vie centrali ma la successiva botta è una telefonata per Montipò. L'Inter continua il proprio assedio anche grazie a una punizione guadagnata da Lautaro sull'out mancino: ne consegue un corner battuto ancora da Calhanoglu (che aveva visto il precedente piazzato respinto dalla difesa di casa), che apparecchia per il gran destro al volo di Zielinski che si spegne nel sette, portando in vantaggio i suoi.

La replica dell'Hellas è affidata a Belghali, che riceve da Giovane dopo il suo slalom speciale e sciupa gli sforzi del compagno con una conclusione sbilenca. Al 25' Bonny va da Luis Henrique, che a sua volta scodella in mezzo per il colpo di testa di Bastoni, in proiezione offensiva: Montipò respinge a pugni chiusi. Scampato il pericolo, il Verona torna in attacco guadagnando un corner battuto da Giovane per la testa di Frese: Sommer agguanta la sfera. L'Inter non raddoppia e prima trema quando Orban, servito da Belghali, trova solo l'esterno della rete (ma partendo da posizione di fuorigioco) e poi, al 40', incassa davvero il pareggio per mano di Giovane, che riceve proprio da Orban, brucia Bastoni in velocità e con il destro di potenza piega le mani a Sommer. Per i nerazzurri è tutto da rifare, magari già nei 3' di recupero assegnati dall'arbitro Doveri, ma nell'extra time è l'Hellas a sfiorare il vantaggio con Orban, che sul cross teso di Belghali incrocia troppo il destro e prende il palo esterno.

Secondo tempo

Il Verona parte forte e dopo un gran recupero di Bella-Kotchap su Lautaro, chiuso al momento giusto al tiro, e poi si rende pericolosa sul solito asse Giovane-Orban: Bisseck è al posto giusto al momento giusto. Al 53', su una rimessa battuta da Bastoni, Calhanoglu si avventa su un rinvio della difesa di casa e tira, non andando lontano dalla porta. Chivu però non è contento e chiama tre cambi: entrano Dumfries, Barella ed Esposito ed escono Luis Henrique, Zielinski e Bonny. Le sostituzioni scuotono l'Inter dal torpore e così Chivu si gioca anche la carta Dimarco per Carlos Augusto: successivamente, Esposito guadagna una punizione che Calhanoglu si vede ribattere così come il successivo tentativo bis. Proprio sul prosieguo dell'azione il Verona riparte anche grazie a un maldestro passaggio di Sucic per Bisseck, che atterra Giovane, che si era avventato sulla sfera: per Doveri, tra le proteste del Bentegodi, il cartellino per il difensore ospite è solo giallo. Al 72' Dimarco crossa per Esposito, che di testa incorna alto sulla traversa.

Anche Zanetti mette mano alla panchina: salgono Mosquera e Niasse e scendono Orban e Bernede. Alla ripresa del gioco tornano all'attacco i nerazzurri, sempre su iniziativa di Dimarco, che scambia con Esposito e impegna Montipò da zolla defilata e in posizione sospetta: l'asse tra i due si ripropone poco dopo con un tentativo di cross che il portiere di casa intercetta di nuovo. Zanetti cambia ancora, inserendo Sarr per Giovane, oggi al primo gol in Serie A. L'Inter insiste attaccando da sinistra sempre a caccia della testa di Esposito, che pure all'85' la gira sul fondo: poco prima Bella-Kotchap era stato provvidenziale su un'incornata di Lautaro su assist di Barella. Quest'ultimo calcia da fuori dagli sviluppi dell'ennesimo giro dalla bandierina, ma la palla sfila sul fondo alla destra di Montipò: poi Chivu inserisce Frattesi per Sucic, mentre Zanetti lancia Harroui per Akpa Akpro. Proprio Frattesi al 90', su corner battuto da Calhanoglu, svetta di testa mette i brividi al Bentegodi, che poco prima aveva avuto un sussulto per una fiammata dell'Hellas che a sua volta aveva fruttato solo un giro dalla bandierina. I minuti di recupero sono 6, aperti da un contatto in area tra Bella-Kotchap ed Esposito: Doveri non fischia ma poco dopo indica il centrocampo quando un cross un Dimarco viene girato nella propria porta da Frese, che nell'occasione beffarda aveva pure anticipato Esposito. È di fatto il colpo che decide l'intera contesa: vince, con un bel pizzico di fortuna, l'Inter, per una punizione fin troppo severa per il Verona, che esce a mani vuote da una sfida che avrebbe potuto anche vincere.