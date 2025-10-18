Zero gol, tanti errori: Pisa e Verona si fermano ancora

Pisa, 18 ottobre 2025 - Poche emozioni e molti errori nello scontro salvezza andato in scena questo pomeriggio all'Arena Garibaldi. Pisa e Verona non vanno oltre lo 0-0: una partita molto spezzettata, con poco ritmo e forse già un po' di tensione, viste le posizioni difficili di entrambe le squadre in classifica. Nessuna delle due riesce a vincere in questa stagione e questa gara è stato lo specchio di questa prima parte di annata. Pochissime le occasioni da segnalare in una partita che difficilmente verrà ricordata per il suo spettacolo. Un pareggio che serve a poco ad entrambe: i toscani rimangono al penultimo posto a quota 3 punti, mentre i veneti salgono a 4 punti nelle prime sette partite.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelson, Valentini; Fallou, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Primo tempo

La partita si apre subito con un duro contrasto tra Moreo e Valentini, che costringe il primo a ricevere le cure dei sanitari: per lui una fasciatura alla testa prima di poter rientrare in campo. La prima vera occasione del match arriva all'11' con Giovane: l'attaccante brasiliano si inventa un’azione personale e calcia verso la porta, ma la sua conclusione, deviata dalla difesa, esce a fil di palo con Semper ormai battuto. Al 20', il Verona recupera palla sulla trequarti e Frese mette in mezzo un cross invitante, ma la conclusione al volo di Giovane viene murata dalla difesa. Solo un paio di minuti dopo è Fallou Cham ad avere una grande occasione: servito dallo stesso attaccante brasiliano, colpisce di piatto ma troppo debolmente, mandando il pallone a lato. In questo primo quarto d’ora si registrano diversi errori di precisione da entrambe le parti nella costruzione del gioco, con le due squadre che faticano a trovare fluidità e ritmo. Si affaccia in avanti anche il Pisa: al 30' Moreo ci prova con un tiro a giro dal limite, deviato in corner dalla difesa. Proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo, l’ex Brescia ha un’altra chance, ma il suo colpo di testa in torsione termina alto sopra la traversa. Un’occasione ricapita a Cham al 41', molto simile a quella precedente all'inizio: questa volta il centrocampista colpisce meglio, ma Semper è attento e gli nega la gioia del gol con un ottimo intervento. Nel finale di primo tempo, Frese cade in area, dopo un contrasto con Leris, ma l'arbitro Guida fischia un fallo di mano dello stesso veronese prima della caduta. Termina 0-0 una prima frazione non indimenticabile.

Secondo tempo

Si rientra dagli spogliatoi con gli stessi ventidue giocatori che hanno iniziato il match. Al 54' il Verona non riesce a capitalizzare un grave errore di Aebischer, che di testa serve involontariamente Orban. Forse colto di sorpresa, il nigeriano si ritrova solo davanti a Semper ma spara alto sopra la traversa. Il Pisa prova a rispondere subito con un’azione personale di N’Zola: parte dalla fascia destra, rientra sul mancino e cerca il tiro a giro, ma la conclusione si perde alta. Al 65', Gilardino prova a cambiare le carte in tavola con un triplo cambio: fuori Laris, Angori e Marin, dentro Cuadrado, Bonfanti e Piccinini. Zanetti cambia il fronte d'attacco: escono Giovane e Orban, entrano Sarr e Mosquera. Nonostante le sostituzioni, le squadre sembrano stanche: gli spazi ci sono, ma anche errori che non permettono di costruire azioni pericolose. All'87' Nunez ci prova con un tiro al volo da fuori area, ma la conclusione centrale non crea problemi a Semper, che blocca in presa sicura. Nel penultimo dei cinque di recupero, il Verona ha una chance colossale per portare tre punti preziosissimi a casa, ma il tiro di Frese di mancino esce di pochissimo a lato. All'Arena Garibaldi termina l'incontro senza reti (e ancora senza vittorie per entrambe).