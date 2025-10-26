Verona-Cagliari 2-2, doppia rimonta sarda. Per i gialloblù la vittoria resta un tabù

Verona, 26 ottobre 2025 - Nell'elenco delle squadre ancora a caccia della prima vittoria in Serie A c'è anche il Verona, che apre al meglio il proprio pomeriggio: dopo 45', l'Hellas è in vantaggio grazie alla spizzata di testa di Gagliardini, risultato che non rende merito agli sforzi profusi dal Cagliari per portare la contesa dalla propria parte. I rossoblù accusano il colpo e cominciano a concedere tanto ai padroni di casa: solo Caprile in grande forma li salva dalla capitolazione fino al raddoppio firmato Orban, ancora su assist di un Giovane oggi molto ispirato come rifinitore. Per i sardi, a secco di vittorie da oltre un mese dopo un ottimo inizio di campionato, sembra il colpo del ko, ma quasi dal nulla Obert e Idrissi confezionano il gol della speranza. Speranza che diventa realtà, nonché il 2-2 definitivo, in pieno recupero, quando Pavoletti e Felici, due mosse indovinate dalla panchina per Pisacane, ricamano un pareggio prezioso per il Cagliari, soprattutto per la trama e lo svolgimento della partita, pur rimandando ancora il ritorno alla vittoria. Vittoria invece ancora un tabù assoluto per l'Hellas, con la sensazione oggi di aver cestinato un'occasione incredibile per tornare a festeggiare dopo mesi.

Le formazioni ufficiali

Zanetti sceglie un 3-5-2 aperto da Montipò, protetto da Nunez, Nelsson e Valentini, con Belghali e Bradaric sulle bande e Serdar, Gagliardini e Akpa Akpro in mezzo al campo: in attacco ci sono Giovane e Orban. Pisacane si schiera a specchio, con Caprile tra i pali e in difesa la linea con Zappa, Zé Pedro e Idrissi: sugli esterni ci sono Palestra e Obert, in mediana tocca a Liteta, Prati e Folorunsho, mentre davanti agiscono Borrelli e Gaetano.

Primo tempo

Il primo brivido lo regalano Nunez e Borrelli, protagonisti di un duro contatto: i due si riprendono e soprattutto l'attaccante rossoblù lo fa sfiorando la rete su imbeccata di Prati, con la palla che sfila di poco sul fondo. Al 13' gli ospiti si rendono ancora pericolosi, stavolta con Gaetano, ma Montipò si supera e manda la palla in corner. Si ripropone poi il ruvido duello tra Nunez e Borrelli: il difensore di casa ha la peggio, perché l'arbitro Dionisi gli fischia il fallo contro, ma accusa anche un problema fisico, venendo rimpiazzato da Bella-Kotchap. Al 17' si vede per la prima volta davanti il Verona: Bradaric crossa per Orban, disturbato al momento giusto da Zé Pedro. Il Cagliari si fa preferire, chiedendo anche a gran voce un rigore per un contatto in area tra Gagliardini e Borrelli, ma a passare in vantaggio è l'Hellas grazie a una punizione guadagnata da Giovane, che si incarica pure della battuta: la pennellata è quella perfetta per la spizzata vincente di testa di Gagliardini che fa esplodere il Bentegodi. Il Cagliari torna a protestare dalle parti di Dionisi quando un'incornata di Idrissi colpisce il braccio di un difendente della squadra di casa, ma anche stavolta non c'è rigore. Poi sale in cattedra Caprile, che al 33' si esibisce in due miracoli a distanza ravvicinata dicendo di no prima a Orban e poi a Serdar, con la palla che nell'occasione tocca anche la traversa. Al 38' Borrelli guadagna un'altra punizione da zolla molto interessante: Gaetano prova la conclusione a rete, ma il suo destro non si abbassa abbastanza. I minuti di recupero sono 4 che non cambiano la storia del primo tempo: vince, con il minimo sforzo il Verona.

Secondo tempo

All'intervallo c'è una novità a testa in campo: sponda Hellas si vede Bernede per Akpa Akpro, mentre lato Cagliari entra Adopo per Liteta. In campo ci sono ancora Giovane e Caprile, i grandi protagonisti al 55': il numero 17 di casa tocca al volo e il portiere ospite gli dice di no a mano aperta con il terzo miracolo del suo pomeriggio. Passano 4' e i rimpianti del Bentegodi diventano gioia quando arriva il 2-0 dell'Hellas proprio grazie a Giovane, che fa il vuoto a destra, supera la resistenza di Zé Pedro e apparecchia per il tap-in da zona centrale di Orban, che non si fa pregare e non sbaglia. Pisacane caccia subito l'artiglieria pesante e inserisce Luvumbo e Pavoletti per Gaetano e Folorunsho. Nonostante le novità in campo, il Cagliari non dà segni di vita e, anzi, al 68' rischia di peggiorare il proprio passivo quando Giovane, ancora lui, batte una punizione tagliata per Valentini: Caprile è ancora una volta insuperabile. Anche Zanetti mette mano alla panchina lanciando Cham per Belghali, fermato dai crampi: per il tecnico di casa si tratta del secondo cambio forzato su due. La partita sembra chiusa ma, quasi come un lampo, al 77' il Cagliari la riapre con Idrissi, che riceve il filtrante di Obert e impallina Montipò con un gran destro prima che i due allenatori, con obiettivi diversi, tornino a mettere mano alla panchina: sponda Verona abdicano l'acciaccato Giovane e Orban ed entrano Sarr e Harroui, mentre tra le fila rossoblù si vede Felici in luogo di Palestra. Il Cagliari prova a imbastire l'assalto finale, quasi insperato fino a pochi minuti prima, ma si espone alle ripartenze gialloblù: a tal riguardo, l'ultima carta che si gioca Pisacane è Mazzitelli per Prati. I minuti di recupero sono 6, al secondo dei quali Pavoletti lavora bene la palla proteggendola da Cham e suggerisce per Felici, che parte da sinistra, apre il destro e trova il secondo palo, firmando un clamoroso 2-2 per i suoi. Non è finita qui, perché nel finale il Cagliari, sfruttando il crollo psicofisico del Verona, prova addirittura a vincerla, ma per Dionisi non c'è più tempo: è 2-2, un punto di platino per gli ospiti e amaro per i padroni di casa, ancora a secco di vittorie.