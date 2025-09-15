Verona-Cremonese 0-0, super Audero mantiene imbattuti i grigiorossi

Verona, 15 settembre 2025 – Il Verona per trovare la prima gioia in campionato e la Cremonese per inanellare la terza gioia su altrettante gare disputate e restare a punteggio pieno, continuando a sognare qualcosa di più della semplice salvezza. Alla fine, nessuna delle due linee viene premiata, ma i maggiori rimpianti sono dell'Hellas e non solo per la partita disputata in casa. Tra le fila degli scaligeri ci provano a più riprese a far crollare il muro eretto da Audero, ma quest'ultimo è insuperabile anche in pieno recupero, quando c'è da registrare anche l'unica parata importante dell'omologo Montipò.

Vincono i portieri e le difese, per uno 0-0 che mal fotografa la mole di chance confezionata in particolare dalla banda Zanetti, che perde per infortunio prima il neo entrato Gagliardini e poi Frese: sponda Cremonese, non pungono né Vardy né Sarmiento, anche se quest'ultimo in pieno recupero ha la chance di regalare la vittoria ai suoi. Niente da fare e così il Verona sale a 2 punti, rimandando ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, mentre la Cremonese non riesce a restare agganciata al treno di Napoli e Juventus, le uniche squadre rimaste a punteggio pieno, ma rimane imbattuta e con ben 7 punti in carniere: decisamente niente male per una neopromossa.

Le formazioni ufficiali

Zanetti sceglie un 3-4-1-2 che tra i pali vede Montipò, con Nunez, Nelsson e Frese in difesa e la coppia Belghali-Bradaric sulle bande: al centro del campo ci sono Gagliardini e Serdar, con Bernede sulla trequarti e il tandem Orban-Giovane in attacco. Nicola replica con un 3-5-2 aperto da Audero, protetto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, con Zerbin e Pezzella come esterni e Collocolo, Bondo e Vandeputte come interni: davanti tocca a Bonazzoli e Sanabria.

Primo tempo

Al 5' Orban prova la conclusione da fuori, che diventa una telefonata per Audero: dall'altro lato replica Bonazzoli, senza precisione e fortuna ma pure senza l'autorizzazione della squadra arbitrale, che ferma tutto per una precedente posizione di fuorigioco. Al 7' Orban ci riprova dopo aver controllato la sfera ed esploso il destro: la palla termina fuori, con Audero in apparente controllo. Al 10' Vandeputte disegna un cross perfetto per Sanabria, la cui girata di testa è però imprecisa. Gli ospiti insistono e mandano al tiro Bondo, contrato però dalla difesa di casa.

L'Hellas replica al 14' con un insidioso lancio dalle retrovie per Giovane, anticipato alla perfezione da Audero. Al 20' Orban recupera la sfera e prova a fare tutto da solo, ma la palla termina in curva prima di rendersi pericoloso ancora poco dopo sugli sviluppi di una ripartenza: Baschirotto prima liscia e poi, di testa, chiude su Serdar, pronto al tap-in. Il primo colpo di scena al Bentegodi arriva quando dopo un contrasto con Sanabria l'ultimo arrivato Gagliardini, al debutto, si fa male: al suo posto Zanetti inserisce Akpa-Akpro. Alla ripresa del gioco, Giovane esplode una conclusione che chiama Audero al complicato intervento in allungo per evitare il peggio.

Il portiere ospite ha lavoro da svolgere anche al 33', su una palla persa da Pezzella: Serdar va da Orban, che da posizione defilata incrocia senza trovare la gioia auspicata. Al 40' il Verona sfiora ancora la rete quando Giovane va da Bradaric dall'altra parte: Audero è ancora una volta miracoloso in uscita. L'arbitro Arena ammonisce proprio Giovane e Serdar in un finale di tempo rovente, allungato di 2' senza che però succeda più nulla.

Secondo tempo

Anche all'alba della ripresa Giovane resta tra i più vivaci dei suoi, ma nel duello con Audero esce ancora sconfitto: succede al 50', con una conclusione velleitaria, ma pure 3' dopo, quando il numero 17 di casa viene cercato da Bernede ma sbaglia il controllo sul più bello, facilitando il lavoro del portiere ospite. Nicola non è contento e apre la girandola delle sostituzioni, inserendo Sarmiento per Vandeputte, Grassi per Bondo, Vazquez per Sanabria e, soprattutto, l'attesissimo Vardy per Bonazzoli. Al 60' Audero dice ancora di no prima a Orban e poi, con un'uscita bassa dai tempi perfetti, a Giovane: nell'altra area invece si accascia per un guaio fisico Frese, rilevato da Bella-Kotchap. Anche Zanetti mette mano alla panchina, dopo due cambi forzati per infortunati: entrano Sarr, Al Musrati e Niasse per Orban, Bernede e Akpa-Akpro.

Tra sostituzioni e stanchezza i ritmi calano e ciò fa il gioco della Cremonese, che dopo aver sofferto tanto prova anche qualche sortita offensiva sfruttando la corsia destra: all'82' Terracciano crossa a caccia di Sarmiento, ma la difesa scaligera fa buona guardia. Intanto proprio Nicola si gioca l'ultimo cambio, che è Floriani Mussolini per Zerbin. All'inizio dei 4' di recupero Sarmiento recupera una palla a centrocampo ed esplode una botta da lontano che Montipò respinge con un volo plastico. L'Hellas replica con un'azione analoga, con Sarr a scippare Terracciano e a concludere da dentro l'area, trovando l'ennesima bella parata di Audero. Sono le ultime emozioni di uno 0-0 bugiardo per quanto creato soprattutto dal Verona, che sbatte a più riprese proprio contro un grande Audero, rimandando l'appuntamento con la prima vittoria, mentre la Cremonese prosegue nel suo grande inizio di stagione mantenendo l'imbattibilità, pur salutando il treno delle squadre a punteggio pieno.