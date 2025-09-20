Verona-Juventus 1-1: Orban nega il poker di vittorie ai bianconeri

Verona 20 settembre 2025 - La prima rete in campionato di Conceiçao ha dato solo l'illusione di poter lanciare la Juventus, ma Orban e il Verona non erano per nulla d'accordo. Gli scalieri fermano i bianconeri al Bentegodi e negano loro il poker di successi nelle prime quattro di campioanto. Al triplice fischio è 1-1, con la rete del giovane portoghese a sbloccare la gara in favore degli ospiti, poi il rigore dell'attaccante nigeriano di proprietà dell'Hoffenheim a chiudere l'incontro. Ancora a secco di vittorie però la squadra di Paolo Zanetti, la quale può però consolarsi con un punto preziosissimo; Igor Tudor invece trova il secondo pari consecutivo dopo quello di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Primo tempo

Per la partita casalinga contro la Juventus, Zanetti sceglie Nuñez con Nelsson e Frese a comporre la linea difensiva a protezione di Montipò. Bernede è l'uomo d'ordine in mediana, affiancato da Serdar e Akpa Akpro. Belghali e Bradaric corrono sulle corsie, mentre la coppia in attacco è composta da Giovane e Orban. Dall'altra parte Tudor ritrova l'abbraccio del Bentegodi anche da avversario, salutato all'ingresso da una bellissima standing ovation. Per la sfida Gatti timona la difesa davanti a Di Gregorio, con Kalulu e Kelly schierati come braccetti. Joao Mário corre a destra, Cambiaso a sinistra ad affiancare la mediana composta da Locatelli e Thuram. Conceiçao e Yildiz sono i due trequartisti alle spalle di Vlahovic, scelto come unica punta dopo le ultime convincenti prestazioni.

Partita fin da subito fisica in quel di Verona. Le due squadre non si sottraggono alla lotta e arrivano fin da subito cartellini gialli: due nei primi dieci minuti. Il primo è per Akpa Akpro, entrato in ritardo ai danni di Conceiçao e per questo ammonito; il secondo invece lo riceve Gatti. Il nervosismo è tanto ed è forse una delle armi scelte da Zanetti per provare ad argine il tantissimo talento a disposizione dei bianconeri. Il copione della gara è presto detto: una Juve aggressiva e con molti degli effettivi nella metà campo avversaria, contro un Hellas rapidissimo a ribaltare il fronte grazie alla tantissima velocità dei suoi attaccanti e dei suoi esterni.

La Juventus però è cinica e alla prima grande occasione riesce a realizzare il gol che sblocca la partita. Lunga azione manovrata dei bianconeri, costruita sul centro-destra, che porta poi alla penetrazione centrale di Thuram. Il centrocampista francese viene in qualche modo contenuto dalla retroguardia avversaria, ma il suo scarico arriva sul vertice dell'area di destra a Conceiçao. Il portoghese può così accentrarsi sul suo piede forte: salta il primo uomo, finta di tiro per liberarsi del secondo e colpo rasoterra sul palo lontano dove Montipò non può arrivare. Bella azione, ma grande colpo del giocatore classe 2002 a mettere la firma sullo 0-1 juventino al 19'.

Ci si attende la reazione del Verona e i ragazzi di Zanetti provano a mettere in apprensione la retroguardia avversaria. Orban ingaggia un bel duello con Gatti e prova a mettere pressione su Di Gregorio, ma i suoi tentativi non pungono. La Juventus sembra essere capace di tenere i guai lontani dalla propria porta, ma la crescita dei padroni di casa è evidente. Sulle corsie i duelli si accendono e quando riesce ad alzare il numero dei giri, gli scaligeri dimostrano di avere anche qualità in rosa.

La partita sembra avviarsi verso la fine del primo tempo, ma un ultimo sussulto da parte dei gialloblù vale il pari sullo scadere della prima frazione. Sulla rimessa laterale di Bradaric dalla sinistra, il pallone spiove in area, dove si è lanciato Nelsson. Il giocatore del Verona manca il pallone, lo prendono Joao Mário e Kalulu, ma il tocco è sporco con il braccio. In campo il direttore di gara non ravvisa nulla, ma dopo la revisione del Var viene richiamato all'on-field review dove decide di assegnare il penalty in favore dei padroni di casa. Dal dischetto un pizzico di concitazione e di discussione tra Giovane e Orban. Alla fine dal dischetto si presenta il nigeriano in prestito dall'Hoffenheim: esecuzione perfetta da parte sua, con il destro aperto a insaccarsi potente, nonostante il grande tocco di Di Gregorio, al quale però non basta. Proprio sul finale di primo tempo tutto di nuovo in equilibrio a Verona, un 1-1 confermato fino al duplice fischio di Rapuano che manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Non al meglio Locatelli, il capitano della Juventus non rientra in campo nella ripresa, al suo posto c'è Koopmeiners. Subito Juventus in avanti, scottata della rete subita nel finale di prima frazione, prova a rimettersi avanti in questi primi minuti di secondo tempo. Al 51' l'occasione migliore della gara di Vlahovic è fermata da un grande recupero di Montipò. L'attaccante serbo, grazie a una rimessa laterale battuta velocemente da Yildiz, batte il proprio marcatore e si ritrova davanti il portiere avversario da posizione defilata. Per prendere il tempo al rientrante estremo difensore avversario, il 9 della Juventus calcia bene di prima intenzione, ma è super con i piedi Montipò a deviare in corner.

Il Verona però non ci sta e risponde colpo su colpo. Orban sembra tarantolato e in contropiede si costruisce lo spazio e calcia forte dal limite, ma trova di fronte una grande risposta da parte di Di Gregorio. Preoccupato Tudor in panchina, per una gara molto contesa in questa fase e con tanti capovolgimenti di fronte, si ricorre allora ai cambi. Il minuto è il 57' quando entrano Adzic e Openda per Thuram e Vlahovic.

Continua però il forcing della squadra di Zanetti, riversata in attacco a caccia del sorpasso. Il tecnico si gioca la carta Sarr per Giovane e prova l'assalto per una clamorosa vittoria. Koopmeiners viene ammonito per un fallo su Bernede, a dare un ulteriore segnale delle difficoltà bianconere in questa fase. Al 68' arriverebbe infatti il gol del sorpasso scaligero ai danni dei bianconeri. Sul corner battuto da Frese, Núñez fa benissimo la torre sul primo palo, deviando per l'inserimento alle spalle di tutti di Serdar, il quale da due passi mette in porta. Sarebbe il sorpasso del Verona, ma la rete viene annullata per la partenza in posizione di offside proprio del centrocampista tedesco dei gialloblù.

Scampato pericolo per i bianconeri, con Tudor a giocarsi anche la carta David per Conceiçao, per dare maggiore sostanza al suo attacco. Gli scaligeri però sentono il momento positivo e a un quarto d'ora dalla fine è ancora Orban a flirtare con il gol, ma il suo destro esce di poco largo sulla sinistra della porta avversaria. Viene ammonito anche Bernede, qualche istante prima degli ingressi tra le fila dei padroni di casa di Kastanos e Niasse per Belghali e Akpa Akpro.

La gara entra nei suoi ultimi dieci minuti con l'ingresso in campo anche di Zhegrova, a rilevare Joao Mario, per un assetto molto più offensivo in casa juventina. C'è tanto agonismo, ma anche tanta confusione da entrambe le parti. Le squadre perdono compattezza tra i reparti e la sfida si sporca. La difesa del Verona regge agli assalti avversari e viceversa. Si arriva così alle porte del maxi recupero di ben 7 minuti con i due ultimi cambi in casa veronese, con Ajayi e Yellu a rilevare Orban e Serdar, abbracciati dagli applausi scroscianti del Bentegodi. Nonostante tutto l'extratime, non ci sono reali occasioni da gol e alla fine persiste fino all'ultimo il risultato di 1-1. Niente poker di vittorie per i bianconeri, ma un punticino che comunque regala loro la vetta solitaria in classifica; Verona ancora a secco di vittorie, ma un punto prezioso in una gara contro una big.