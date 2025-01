Verona-Lazio: formazioni e orario tv

Verona 18 gennaio 2025 - Ambizioni opposte, ma a sorpresa anche momenti e sensazioni diverse. Lo spirito battagliero di chi ogni singola sfida deve strappare punti con le unghie e con i denti per inseguire la salvezza, contro la forza di chi è abituato a vincere e vuole tornare tra le stelle della Champions League. Nel mezzo tanti ex e storie che si intrecciano dal Veneto alla Capitale. Nella serata di domenica lo stadio Marcantonio Bentegodi sarà il teatro della sfida tra Verona e Lazio. Gli scaligeri vogliono confermare il proprio momento positivo, che gli ha permesso di uscire dalla zona retrocessione, una posizione da confermare anche contro i biancocelesti. I laziali invece stanno mancando di continuità nelle ultime settimane e vanno a caccia di un successo prezioso prima di una settimana cruciale per gli obiettivi stagionali dei capitolini.

Morale alto in casa gialloblù, c'è una rinnovata confidenza tra le fila di Paolo Zanetti. Al netto del ko piuttosto preventivabile nell'ultima giornata contro il Napoli infatti, i 7 punti nelle ultime cinque gare, hanno spezzato una striscia negativa di 4 ko. La qualità in campo si è alzata, con un attacco molto cinico, sempre molto concreto nelle poche occasioni costruite. La difesa rimane ancora una criticità della squadra scaligera, ma nelle ultime sfide anche la crescita del reparto arretrato non è passata in sordina. Sulla carta la partita non dovrebbe essere quella dove andare a prendersi i punti della salvezza, ma i veneti non sono una squadra da sottovalutare. In questa stagione il Verona ha già mietuto illustri vittime, tra loro Napoli, Bologna in trasferta, senza dimenticare lo sgambetto fatto ai cugini in giallorosso nella loro trasferta al Bentegodi. Se a questo si aggiunge una sconfitta per 2-1 nel match di andata dell'Olimpico, ci sono tutti i presupposti per dei gialloblù da battaglia, che faranno senza dubbio un dispetto al suo ex tecnico, se ne avranno l'occasione.

Si prospetta così un ritorno non dei più semplici per Marco Baroni in quello stadio che lo scorso anno ha chiamato casa. Il tecnico toscano ha avuto un impatto tanto eccellente quanto inaspettato sulla panchina della Lazio. Un avvio di stagione incredibile ha permesso ai biancocelesti di issarsi in piena lotta per la Champions League, facendo il paio con una super stagione in Europa League, dove al momento sono in vetta alla classifica unica. Nelle ultime settimane sembra però, non proprio essersi spezzata la magia laziale, ma senza dubbio si stanno vivendo i primi momenti di difficoltà. I ragazzi di Baroni hanno perso la continuità di rendimento e risultati che li aveva contraddistinti nella prima parte di stagione. Per la prima volta da inizio annata la Lazio è reduce da tre partite senza vittorie, avendone ottenuta appena una nelle ultime cinque: nel mezzo il ko nel derby e la pesante goleada subita contro l'Inter. Segnali quantomeno di pericolo in vista di una settimana che può avere un peso specifico importante per il proseguo della stagione.

Per la sfida delle ore 18 dello stadio Bentegodi, l'Aia ha designato Michael Fabbri della sezione di Ravenna per dirigere il match tra Verona e Lazio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Garzelli, con quarto uomo Rutella. In sala Var, da Lissone, seguiranno il match Abisso e Paterna. Per il fischietto ravennate si tratta della direzione numero 11 della stagione, la decima di Serie A, a cui ne aggiunge una di Serie B. Sono 9 i precedenti tra il direttore di gara e gli scaligeri, con un bilancio di appena 2 successi e 7 sconfitte per i gialloblù. Sono 14 invece gli incroci con i biancocelesti, per uno score di 10 vittorie, 1 pareggio e 3 ko laziali.

Probabili formazioni

Zanetti dà continuità alle sue idee e prosegue con il 3-4-1-2 che diverse fortune gli ha portato nelle ultime settimane. In avanti non si tocca la coppia composta da Tengstedt e Sarr, mentre alle loro spalle dovrebbe muoversi Kastanos alle loro spalle, a causa dell'assenza dell'influenzato Suslov. A centrocampo Serdar e Duda dettano i tempi al centro del campo, mentre Tchatchoua dovrebbe rientrare a destra dopo aver scontato la squalifica; Lazovic sulla fascia opposta. Davanti a Montipò la linea a tre sarà composta da Dawidowicz, Coppola e Ghilardi.

Baroni festeggia il recupero di Zaccagni, Pedro e Noslin in questi ultimi giorni. Solo il capitano e grande ex della gara dovrebbe però rientrare nell'undici titolare, come esterno offensivo a sinistra, in una line a a tre completata da Dia al centro e Isaksen sul lato opposto. In attacco torna il Taty Castellanos, rientrato dopo aver scontato il turno di squalifica, per il rosso nel derby. In mediana confermata la coppia Guendouzi e Rovella, con riposo concesso a Dele-Bashiru. Dietro Gila, Romagnoli e Gigot si contendono in tre due maglie, con il francese più indietro nei ballottaggi rispetto ai compagni. A destra Marusic e a sinistra Nuno Tavares, completeranno la linea a quattro davanti a Provedel.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Kastanos; Tengstedt, Sarr. All. Paolo Zanetti.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Verona e Lazio dello stadio Marcantonio Bentegodi, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 19 gennaio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata ad Antonio Nucera e Blerim Dzemaili. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.