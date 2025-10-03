Verona-Sassuolo 0-1, Pinamonti decide il festival dei rigori

Verona, 3 ottobre 2025 - Dopo due rigori dati e revocati dopo intervento del Var, uno per parte, alla fine sul dischetto per davvero ci va Pinamonti, che a sua volta calcia troppo centrale, esaltando Montipò, che però cade sul successivo tap-in. Si tratta della giocata che, al 71', porta direzione Sassuolo un match, quello del Bentegodi, che il Verona ha ampiamente dominato nel primo tempo, confezionando una marea di occasioni sciupate o sventate da Muric. I neroverdi trovano così la seconda vittoria di fila, salendo a 9 punti, mentre l'Hellas resta fermo a 3 lunghezze, senza aver sfatato neanche stasera il tabù vittoria. E la panchina di Zanetti, nonostante una prova gagliarda per metà match, comincia a vacillare.

Le formazioni ufficiali

Zanetti sceglie un 3-5-2 aperto da Montipò, protetto da Nunez, Nelsson e Frese, con Belghali e Bradaric sulle bande e Serdar, Gagliardini e Bernede in mezzo al campo: davanti tocca a Giovane e Orban. Grosso replica con un 4-3-3 che tra i pali vede Muric, con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig in difesa e il trio Vranckx-Matic-Koné in mezzo al campo, mentre in attacco ci sono Volpato, Pinamonti e Laurienté.

Primo tempo

I ritmi sono altissimi fin dalle prime battute del match e al 5' serve subito un grande anticipo di Doig su Giovane per salvare il suo Sassuolo e soprattutto Muric, che non era uscito benissimo sul cross di Bradaric a cercare la testa di Orban. Poco dopo, il portiere ospite si salva sulla botta di Serdar e sul ribaltamento di fronte Nelsson ferma a fatica Laurienté, che a sua volta avrebbe potuto gestire meglio la situazione. All'11' un gran lavoro di Volpato libera al tiro Doig, che però manda la palla in corner. Al 12', si immola ancora Nelsson per anticipare il tap-in di Pinamonti, cercato poco dopo pure da Laurienté: stavolta è Frese a essere l'uomo giusto al posto giusto, salvando l'Hellas con una spaccata provvidenziale. La partita si è ormai infiammata e al 13' occorre una scivolata di Nelsson per contrare il tiro a botta sicura di Volpato. Dall'altro lato, Serdar controlla la sfera e calcia di destro, con Muric che vola a deviare in corner: secondo l'arbitro Fourneau, Volpato ha anticipato Frese di mano ma, dopo on field review, il rigore viene revocato per un precedente fallo su Muric. Il Verona non demorde e al 19' Bernede manda al tiro Giovane: Muharemovic si oppone con il corpo, mentre poco dopo Orban calcia senza precisione. Al 24' il numero 14 di casa ci riprova al volo su cross di Bradaric: stavolta la palla esce di poco, con Muric che appariva comunque in controllo, con Serdar poco dopo a provarci con lo stesso esito. Al 27' c'è lavoro anche per Montipò, perfetto sulla verticalizzazione di Matic per Laurienté. Dopo una fase di stanca, la prima del match, al 36' Frese cerca il gol da calcio di punizione, da posizione impossibile: Muric infatti non si fa sorprendere. Al 39' nell'area del Sassuolo succede di tutto, con la palla che sbatte addosso a Giovane, che per un soffio non segna con una carambola. Poi arriva il terzo tentativo dalla distanza di Serdar, ma sempre con lo stesso esito, mentre poco dopo occorrono i guantoni di Muric per dire di no a Giovane: quest'ultimo ci prova anche in rovesciata sul cross di Belghali, ma il portiere ospite dice ancora di no. Il Sassuolo sbanda ma all'alba dei 3' di recupero si rende pericoloso forse per la prima volta con una punizione di Laurienté che Montipò alza in corner: poi Fourneau fischia due volte e per i neroverdi lo 0-0 è un affare.

Secondo tempo

Rispetto alla prima frazione, i ritmi sono più bassi. Il Sassuolo, resistendo al folle pressing del Verona, prova a tenere di più la palla, ma al 56' Laurienté chiude la lunga azione dei suoi con un tiro a giro troppo largo: la replica dall'altro lato è affidata a Giovane, che da posizione defilata chiama Muric alla risposta difettosa ma efficace. Grosso inserisce Thorstvedt, Fadera e Pierini per Laurienté, Vranckx e Volpato e proprio due dei volti nuovi subito si rendono protagonisti. Thorstvedt riesce a calciare nonostante l'intervento rude di Nelsson, con la palla che sbatte tra Montipò e il palo: Fourneau aveva indicato il dischetto, corretto poi dal Var, che trasforma il rigore in una punizione dal limite battuta da Pierini, con la barriera a smorzare il pericolo. Anche Zanetti cambia, inserendo Akpa-Akpro per Gagliardini. Il terzo rigore della serata assegnato da Fourneau è quello buono: è il 69' e Serdar travolge Fadera, servito da Pinamonti, e proprio quest'ultimo prima tira centrale, esaltando i riflessi di Montipò, e poi lo beffa sul tap-in. I neroverdi, dopo un primo tempo in apnea, sono avanti e provano a legittimare il risultato cercando di controllare la sfera. L'Hellas prova invece a riprendersi almeno il pareggio e al 75' lo sfiora con un tocco al volo di Orban che sfiora il palo. Zanetti inserisce Niasse e Sarr per Serdar e Bernede: alla ripresa del gioco Pinamonti gira di testa sul fondo una punizione battuta da zona laterale. All'80' ancora Orban gira al volo su una palla vagante, chiamando Muric a rifugiarsi in corner: dagli sviluppi svetta Akpa-Akpro e il portiere ospite si ripete. Grosso rimpiazza Koné con Iannoni, mentre Zanetti getta nella mischia Mosquera e Kastanos per Giovane e Bradaric: sponda Sassuolo esce Pinamonti ed entra Cheddira, curiosamente già caricato di un'ammonizione presa dalla panchina. I minuti di recupero sono 6, al quarto dei quali Kastanos conclude sul fondo dopo un'azione avvolgente dei suoi: dall'altro lato, sull'asse Cheddira-Fadera il Sassuolo manca il colpo del ko grazie a un grande anticipo di Nelsson ma senza grossi rimpianti, perché poco dopo Fourneau fischia tre volte, per il malcontento del Bentegodi.