I biancoverdi non convincono: le due sconfitte di Coppa e campionato sono campanelli d’allarme. Sarnari: "Abbiamo regalato il primo tempo. Teramo difficilissima». Castelfidardo cantiere aperto, in arrivo un altro attaccante

Lavori in corso nel Castelfidardo. E’ iniziato il campionato, ma il mercato non è ancora ultimato. In questi giorni potrebbe arrivare un altro volto nuovo per cercare di rinforzare la formazione di Stefano Cuccù. Un attaccante (straniero?) di spessore per cercare di alzare il livello di una squadra che in questo inizio stagione sta faticando.

Nel giro di una settimana il Castelfidardo è stato eliminato dalla Coppa Italia (fuori al primo turno dopo la sconfitta di Ancona) e domenica è arrivata la prima sconfitta anche in campionato, casalinga, contro la Sammaurese. "Purtroppo abbiamo regalato il primo tempo con tre errori individuali che hanno compromesso il risultato finale - il commento del presidente del Castelfidardo, Costantino Sarnari -. Dovremo migliorare, ma non dimentichiamoci che in difesa ci mancavano due pedine importanti come Paramatti e Fallisi".

Il primo, figlio d’arte, non ha ancora la condizione fisica ottimale, mentre Fallisi è stato colpito nei giorni scorsi da un virus intestinale. Infortunato in attacco, anche Morais che non dovrebbe farcela neanche per la trasferta di domenica a Teramo. "Ci aspetta una trasferta difficile - continua Sarnari -. Se la Sammaurese era una squadra alla nostra portata, quella contro il Teramo invece è una sfida quasi proibitiva, ma la squadra dovrà mettere tutto in campo".

Un po’ come ha fatto domenica nel secondo tempo. Dove si è fatto notare il ragazzo di casa, salito in prima squadra dalla Juniores nazionale, Alessandro Zanutel. Il classe 2007, con il numero 20 sulle spalle, ha segnato un gol e ne ha sfiorati altri due. "Si vede che ha le movenze del centravanti puro. Mi è piaciuto davvero" esclama il presidente. E chissà se domenica Zanutel troverà una maglia da titolare in Abruzzo?

A proposito di attaccanti, il Castelfidardo ritroverà a Teramo da avversario Nanapere (ma anche Alessandro Costanzi, altro ex), il bomber della scorsa stagione della squadra biancoverde che domenica alla prima in campionato al Bonolis vorrà lasciare il segno dopo aver colpito un legno all’esordio sul campo dell’UniPomezia dopo pochi minuti. "Ho visto che Nanapere domenica ha colpito una traversa, poi nel secondo tempo è stato sostituito. Altri nostri ex hanno iniziato bene la stagione. Braconi ha fatto l’assist per il gol vittoria della Vigor Senigallia a Macerata, Fabbri con il Fossombrone è tornato a segnare su punizione. Ma non mi sorprende, perché Fabbri se non è il miglior terzino della categoria poco ci manca" chiude il numero 1 fidardense.