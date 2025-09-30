I biancoverdi recriminano per il "gol non gol» sul calcio di rigore, Mataloni: "Davanti avevamo una squadra forte, mai mollare». Contro i dorici è stato il più bel Castelfidardo: "Non può girare sempre male, meritiamo di più»

Domenica al Mancini si è visto il miglior Castelfidardo della stagione, ma non basta ancora ai biancoverdi per muovere la classifica. Mataloni e compagni si devono arrendere all’Ancona, nel derby. Quinta sconfitta in altrettante giornate in campionato per la squadra di mister Stefano Cuccù. Ancora di misura, come successo anche a Teramo e a Notaresco, ma stavolta sfoderando una buona prestazione, sfiorando addirittura il vantaggio, contro i dorici saliti al Mancini forti dei nove punti conquistati nelle ultime tre giornate.

Perché è stato un Castelfidardo anche sfortunato con quella traversa che respinge il rigore calciato di destro da Clerici, addirittura prendendo il legno interno con la palla che rimbalza (oltre la linea?, come assicurano dalla dirigenza biancoverde rivedendo le immagini che protestano anche per il presunto fallo di Kouko su Mataloni in occasione del gol vittoria dei dorici). Si era sullo 0-0, quasi all’alba del match.

"Non può andare sempre così, le cose devono cambiare per forza perché ce lo meritiamo - esclama Giacomo Mataloni, capitano del Castelfidardo -. Contro l’Ancona abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. Sono orgoglioso di questo gruppo, ragazzi giovani. Non era facile dopo due partite giocate in una settimana anche perchè davanti avevamo una squadra forte. Abbiamo fatto una grande partita e perciò non dobbiamo mollare. L’ho detto ai miei compagni anche negli spogliatoi. ‘Non si molla, dobbiamo continuare ad allenarci in questo modo’".

Il problema del Castelfidardo è che non riesce a concretizzare le occasioni create. "Il rammarico per questo non manca, perché la squadra crea, ma non riusciamo a fare gol e sotto questo aspetto un po’ manchiamo. Anche domenica contro una buona squadra come l’Ancona le occasioni ce le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a concretizzare. Speriamo di migliorare con gli allenamenti. Dobbiamo diventare più cattivi sotto porta e lo dovremo fare presto. Perché nelle prossime uscite dovremo portare a casa qualcosa".

Si dovrà ripartire sicuramente da quell’occasione procurata del rigore e da quelle nel secondo tempo di Traini e Clerici per cercare di togliere quello zero in classifica. Un Castelfidardo ultimo da solo dopo la vittoria del San Marino nella vicina Recanati. Domenica i fidardensi di Cuccù scenderanno a Termoli. E chissà se prima della trasferta in Molise non ci siano novità in entrata dal mercato? In settimana si vocifera che dovrebbero arrivare volti nuovi a rinforzare la rosa di Cuccù, come richiesto più volte dall’allenatore per inserire qualità ed esperienza in una rosa alquanto giovane.