I biancoverdi sono fanalino di coda, anche se ieri in Abruzzo hanno dato timidi segnali. Puniti da un rasoterra di Pistillo. Il Castelfidardo non si schioda da quota zero. Perde anche col Notaresco. E ora c’è il derby

Notaresco 1 Castelfidardo 0: Boccanera, Taddei R. (42’ st Palazzese), Pjetri, Arrigoni, Buonavoglia (15’ st Belli), Forcini (1’ st Cisse), Di Cairano, Di Sabatino 815’ st Andreassi), Infantino (15’ st Paudice), Pistillo, Quacquarelli. Panchina: Perri, Rufini, Pierantozzi, Gramenzi. All. Vagnoni.

CASTELFIDARDO: Osama, Bugari, Massa, Tarulli (24’ st Stragapede), Fiscaletti, Mataloni, Bartoli (15’ st Morais), Clerici (40’ st Taddei), Traini, Palestini, Zanutel (25’ st Cilenti). Panchina: Coccia, Locanto, Dovhanyk, Garbattini, Abagnale. All. Cuccù.

ARBITRO: Ercole di Latina.

RETE: 27’ pt Pistillo

NOTE: ammoniti Arrigoni, Massa, Traini e Taddei L.

Altra sconfitta per il Castelfidardo, la quarta consecutiva in campionato. E la seconda di fila, in trasferta, con il minimo scarto. Come a Teramo, così ieri a Notaresco. I rossoblu di mister Roberto Vagnoni siglano il gol decisivo in prossimità della mezz’ora.

E’ Pistillo a decidere il match del Savini, una sfida che si presentava difficile sulla carta per i biancoverdi e tale si è rivelata in campo. Già dopo un paio di minuti il Notaresco prova a passare. Prendendo alla lettera le parole di mister Vagnoni pronunciate alla vigilia: "Dovremo essere bravi ad attaccare subito la gara, a restare concentrati, ad approcciare bene".

Sugli sviluppi di un angolo il diagonale di Arrigoni è respinto da Osama, il susseguente tiro di Quacquarelli è respinto in angolo. Al 5’ ci prova ancora Arrigoni su punizione, Osama respinge. Il giovane portiere dei fidardensi però non può niente al 27’ quando Pistillo viene servito in profondità. Il numero 69, classe 2007, appena entrato in area lascia partire un rasoterra siglando il gol che deciderà la sfida. Perché il Castelfidardo nel secondo tempo prova a riequilibrare la sfida. Invano. E’ più il Notaresco a sfiorare il raddoppio. A inizio secondo tempo Cissè impegna Osama, con quest’ultimo che si salva in angolo. Al 18’ Paudice di testa manda a lato su cross di Roberto Taddei. Al 20’ Belli colpisce con una conclusione dal limite il palo su servizio di Cissè. E’ un monologo abruzzese. Al 36’ Cissè ci prova con una semirovesciata, ma troppo devole e centrale per impensierire Osama. Il Castelfidardo si fa vedere al 39’ con un colpo di testa di Traini di poco a lato. L’ultimo sussulto è dei padroni di casa, sempre con Pistillo che cerca la doppietta personale, ma Osama in tuffo respinge (43’). Basta però il guizzo nel primo tempo del giovane attaccante degli abruzzesi per mettere al tappeto il Castelfidardo. Per il Castelfidardo l’inizio di questo nuovo campionato di serie D è da incubo. La squadra è apparsa incompleta e senza quella spinta che l’anno scorso le permetteva di fare anche risultati insperati. In caso di nuova sconfitta domenica contro l’Ancona saranno veramente guai.