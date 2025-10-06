I bustocchi si fanno rimontare: 2-2 col Trento. Pro Patria ancora senza vittorie. Udoh e Mastroianni non bastano

BUSTO ARSIZIO (Varese)Ancora niente vittorie in campionato per la Pro Patria. Contro l’ambizioso Trento, tra le mura amiche dello stadio Carlo Speroni, bustocchi fermati sul pareggio, il secondo consecutivo. Che sia una giornata che possa svilupparsi secondo dei buoni auspici lo si capisce già intorno al quarto d’ora, quando capitan Ferri ci prova con un colpo di testa, ma la mira non è quella dei tempi migliori. Il Trento, che va anche a segno al 22’ ma la rete viene annullata per fuorigioco, prova a dire la sua. A sbloccare il risultato del match, però, ci pensa la formazione di casa.

Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco, è Udoh con grande tempismo a insaccare per il provvisorio vantaggio dei tigrotti biancoblù, che viene conservato fino all’intervallo. Nella ripresa, all’11esimo, arriva però la rete del pareggio, dal dischetto, da parte degli aquilotti gialloblù. A causa il rigore è Travagliani, subentrato precedentemente all’infortunato Motolese e reo di un fallo di mano: dagli undici metri per calciare la massima punizione si presenta Christian Capone, talento della vicina Abbiategrasso e lanciato da un maestro di calcio come il legnanese Carlo Sala. 1-1. La squadra di mister Greco però non ci sta e riesce a raddoppiare il punteggio a proprio favore. È’ il 18esimo quando il centravanti Mastroianni approfitta di un batti e ribatti tra il compagno di squadra Citterio e l’avversario Fiamozzi, scaraventando a rete con tutta la grinta possibile. La gioia dei bustocchi è destinata a durare poco, perché fanno in tempo a trascorrere appena quattro minuti sul cronometro e il Trento pareggia ancora.

Fatale un’amnesia difensiva, con Giannotti dimenticato sul secondo palo sul traversone di Dalmonte e perciò libero di segnare di testa. Le emozioni di questa partita non finiscono qui perché al 27esimo la Pro Patria va vicina a siglare la terza marcatura, ma è il palo a opporsi a Citterio, autore di un pregevole spunto. I rispettivi tecnici provano a rimescolare le carte con le sostituzioni dell’ultimo quarto d’ora. Le energie e la lucidità per piazzare il colpo decisivo, però, cominciano a difettare ad ambo i contendenti. Solo Rovida, al quarto minuto di recupero, salva su Benedetti e così il risultato non muta sino al triplice fischio dell’arbitro. Il rammarico deve essere maggiore per i padroni di casa, per non essere riusciti a imporsi nonostante il doppio vantaggio: su questo il tecnico Greco dovrà lavorare molto.

Luca Di Falco