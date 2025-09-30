I capocannonieri. Dubbini domina in Seconda. Infantino in D

Andrea Pongetti Subito gol a raffica nei tornei regionali di Prima e Seconda Categoria. Tra i bomber della Seconda spicca Dubbini dell’Ankon Dorica (girone D), che dopo due giornate di campionato ha già segnato quattro reti. Due pure le giornate in Prima, dove Ferreyra dell’Osimo ha già firmato 3 gol. In Promozione, dove si è alla quarta giornata, sono a 5 Pagliardini (Lunano) e Benvenuti (San Costanzo Marottese). Insegue a 4 Tommaso Pieralisi del Moie Vallesina, lo scorso anno 10 volte a segno in tutto il torneo con la stessa società. Bomber pesaresi pure in Eccellenza, anche qui quarta giornata: guida infatti Cordella della Fermignanese, ma ex Jesina (17 centri lo scorso torneo), con 5 reti realizzate. Già in fuga invece in serie D girone F Infantino del Notaresco: 7 reti in 5 partite per l’intramontabile bomber, 39 anni, 160 gol in carriera di cui oltre 100 in C: davvero un esempio per tutti. Tra la marchigiane, i migliori sono due totem come D’Angelo della Recanatese, 35 anni, 11 gol lo scorso anno e Kouko dell’Ancona, 36 anni, 13 gol nell’Ostiamare 2024-25: per entrambi 3 centri. I marcatori dei dilettanti. Serie D, girone F. 7 reti: Infantino (Notaresco) 5 reti: Di Renzo (Aquila) 3 reti: Kouko (Ancona), Sparacello (Aquila), D’Angelo (Recanatese). Eccellenza. 5 reti: Cordella (Fermignanese). 3 reti: Fiorani (Urbino), Gigli (Osimana), Spagna (Trodica), Allegretti (Matelica). Promozione, girone A. 5 reti: Pagliardini (Lunano), Benvenuti (San Costanzo Marottese). 4 reti: Pieralisi (Moie Vallesina). Prima Categoria, girone B. 3 reti: Ferreyra (FC Osimo). Seconda Categoria, girone B. 2 reti: Carboni (Trecastelli), Baldini (Gradara Calcio), Damiani (Cuccurano), Maramonti (Pian di Rose), Aboulkhir (Real Metauro), Shqefanaku (Senigallia Calcio). Seconda Categoria, girone C. 2 reti: Bronzini (Corinaldo), Carnevali (Monte Roberto), Bisi (Monsano), Jonuzi (Serrana 1933). Seconda Categoria, girone D. 4 reti: Dubbini (Ankon Dorica) 3 reti: Consolazio (Ankon Dorica), Mancini (Colle 2006)