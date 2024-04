I commenti. Filippi: "È il risultato del lavoro in settimana»

Giacomo Filippi conserva l’aplomb, ma si nota lontano un miglio la sua soddisfazione: "La squadra è da parecchie partite che fa delle prestazioni importanti, di grande livello. Soprattutto i ragazzi si allenano quotidianamente in maniera eccezionale, predisposti al lavoro, concentrati e questi sono i risultati. Abbiamo fatto questa settimana davvero speciale sotto il profilo dell’impegno e dell’intensità ed oggi (ieri, ndr) ci sono i frutti contro un avversario di ottimo livello". Soprattutto il merito maggiore è aver concretizzato subito le occasioni create con due reti nei primi dieci minuti: "Per determinati percorsi ci vuole comunque del tempo: questa squadra ha superato degli step difficili con una progressione assoluta. I ragazzi hanno capito che c’era poco tempo a disposizione e serviva la massima attenzione. L’importante è la loro disponibilità: non avevo dubbi che prima o poi Melchiorri, uno dei migliori attaccanti della categoria, facesse gol. Grande prestazione di Sbaffo ma anche dietro, Ferrante, Shiba, Veltri, Allievi, i due esterni… insomma credo che oggi (ieri, ndr) i 23 che avevo a disposizione potevano giocare tutti e per l’allenatore è una grandissima cosa. Il gol alla fine? Dispiace perché è importante anche la differenza reti. Dobbiamo guardare al 28 aprile, ossia all’ultima giornata. Oggi saremmo salvi ma conta poco". Mister Calabro è laconico: "Non mi aspettavo una Carrarese così: da quando ci sono io abbiamo sempre impattato in maniera diversa. Dalle prime difficoltà si è notato che non eravamo assolutamente in partita, nelle decisioni, negli interventi, a livello di errori singoli. Chi ha fatto calcio sa che certi episodi possono capitare. Bisogna analizzare il tutto e restare lucidi, non cancellando quanto abbiamo fatto per una frazione di gara troppo brutta per essere vera".

a. v.