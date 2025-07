I gialloblù confermano Terletti in panchina. Brusaporto, Seck resta. Brighenti al Desenzano

Le formazioni bresciane e bergamasche che militeranno nel prossimo campionato di Serie D si stanno preparano al meglio per il torneo in partenza tra qualche settimana. Tra le formazione in evidenza c’è senza dubbio il Brusaporto che punta a ripetere il bel cammino compiuto la scorsa stagione. In questo senso i gialloblù orobici hanno optato per la continuità con la conferma in panchina di mister Terletti e si sono assicurati un’altra stagione a Brusaporto per Mbaye Seck, esterno mancino del ‘98, gli attaccanti Andrea Ratti (2008) e Andrea Quarena (2003) e i difensori Nicola Rebussi (2005), Michele Paris (‘95), Leonardo Caferri (2002) e Giorgio Piacentino (‘97).

Tra le pretendenti alla serie C merita un occhio di riguardo il Desenzano che, oltre a Francesco Antonelli, centrocampista del 1999, ha voluto mettere a disposizione del confermato mister Gaburo un super attacco, con Federico Cardella (‘94), Andrea Procaccio (‘96) e Andrea Brighenti, punta dell’87 che è tornato sulle sponde del Garda dopo avere finito la scorsa stagione al Chievo. La società del presidente Marai, dopo aver visto sfuggire solo pochi mesi fa l’ambito posto tra i professionisti, vuole approdare per la prima volta in serie C e nei prossimi mesi darà fondo alle proprie risorse per riuscirci.

Si segnalano novità pure al Breno. Il presidente Mario Cocchi ha deciso di passare la mano ed ora la presidenza è stata affidata a Dario Domenighini, che dovrà aprire un ciclo nuovo e ricco di ambizioni. In questa direzione si stanno spingendo pure la Real Calepina, che ha affidato un percorso tutto da costruire a mister Inacio Joelson, e la matricola Rovato Vertovese, che ha scelto mister Belotti per non avvertire il salto di categoria. Dopo gli accordi tra Mapello e Ponte San Pietro, attenzione a possibili sviluppi collegati alle “vicine“ Trevigliese e Caravaggio.