I gialloblu in difficoltà, ma spesso leoni con l’Ancona. La Fermana ci tiene tantissimo. E il Recchioni è tabù per i dorici

Guai ad analizzare questa partita in funzione della classifica: i derby, si sa, fanno sempre storia a sé e anche quello tra Fermana e Ancona non sfugge a questo celebre mantra. E’ vero, i gialloblù sono ultimi in classifica e le ultime due sconfitte consecutive contro Entella e Olbia hanno certificato la loro crisi, ma c’è un particolare che non va per affatto sottovalutato: negli ultimi quattro scontro diretti, la Fermana è uscita vincitrice per ben tre volte. E il Recchioni sta rappresentando un vero e proprio tabù da sfatare per l’Ancona, che da due anni a questa parte è sempre uscita con le ossa rotte da quello stadio. Da tenere bene a mente, inoltre, che fu proprio in quello stadio che l’anno scorso cominciò il crollo verticale dei dorici, allora quarti in classifica, che dopo quella sconfitta scivolarono gradualmente al settimo posto, incappando in una serie di sconfitte che portarono ad aprile all’esonero di Colavitto (facile immaginare la voglia di riscatto del tecnico di Pozzuoli, ndr). Insomma, sono le classiche partita che sfuggono ai facili pronostici e nelle quali la classifica non conta nulla. Tuttavia, è bene considerare alcuni fattori in casa gialloblù che potrebbero risultare particolarmente decisivi: in primis, il fatto che la Fermana è una squadra completamente all’opposto rispetto a quella che l’anno scorso raggiunse facilmente la salvezza. Tante cose sono cambiate quest’anno, a cominciare dai vertici societari, passando per staff tecnico e calciatori, con una rosa completamente rivoluzionata. Sono infatti soltanto cinque i giocatori che sono stati confermati in rosa: capitan Giandonato, Borghetto, Spedalieri, Misuraca e Pinzi. Una rivoluzione per cui la società sta pagando dazio in questa prima parte di campionato: sei sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria il bilancio di questo avvio horror dei canarini, che avevano sì messo in preventivo che quest’anno sarebbe stata molto difficile, ma non fino a questo punto. Il primo a pagare le conseguenze di questa partenza shock è stato il tecnico Andrea Bruniera, ex difensore dell’Ancona, scelto in estate ed esonerato dopo i deludenti risultati iniziali. Il club ha scelto di puntare sull’usato sicuro, richiamando alla base Stefano Protti, ancora sotto contratto e reduce da una più che positiva stagione 2022-23 alla guida dei canarini: ma anche lui sa che quest’anno la musica è completamente diversa, come ha avuto modo di rimarcare in più occasioni. Il derby contro l’Ancona può tuttavia rappresentare un viatico importante per poter riscattare un’annata iniziata malissimo. Di fronte, però, un’Ancona che vuole dimostrare che la vittoria sull’Arezzo non è stata un fuoco di paglia: insomma, gli ingredienti per divertirsi sembrano davvero esserci tutti.

Gianmarco Minossi